【時事金掃描】以軍轟炸也門總統府 俄羅斯核電站被炸

【新唐人北京時間2025年08月26日訊】歡迎收看《時事金掃描》。我是金然。

我最近幾期節目比較多的在聊俄烏戰爭的進展，但這個世界上的火藥桶可不止俄烏這一處，中東這個火藥桶，從2023年10月7日哈馬斯恐襲以色列開始，就從來沒有消停過。24日，以色列又有驚人之舉。

以色列空襲也門總統府 再次包圍加沙城

8月24日，以色列突然空襲了也門總統府，就是那個一直看著胡塞武裝胡作非為的國家也門。以前，占據也門西北部的胡塞武裝一旦襲擊了以色列，以軍往往都是直接打胡塞武裝在也門的據點。上週五胡塞武裝又對以色列發射了一枚導彈，雖然被以色列的鐵穹系統攔住了，但以色列空軍這次直接炸了葉門的總統府，估計以色列是用了鑽地彈，現場那叫一個驚天動地、火光沖天。

以色列空軍不但炸了也門總統府，還順道轟炸了胡塞武裝的軍事設施和兩個發電廠。要知道，伊朗通過也門的胡塞武裝、黎巴嫩的真主黨和加沙的哈馬斯來圍攻以色列，胡塞武裝從去年底就開始襲擊紅海船隻，隔三岔五的向以色列發射導彈，聲稱是為了支持加沙的哈馬斯。

以色列這次瞄準了也門總統府，意思很明顯：你們再鬧，我不但打本人，還要升級教訓等同是同謀的也門政府。從美軍最近的頻繁調動，很可能會和以色列配合，對胡塞武裝再次發動打擊。

其實，胡塞武裝並不和以色列近鄰，中間還隔著沙特，以色列真正需要儘快解決的還是加沙的哈馬斯分子。從2023年10月以來，以軍已經摧毀了幾千個哈馬斯目標，地面的基地已經完全摧毀，一旦發現哈馬斯新據點，以軍往往立即呼叫戰機進行精準轟炸。

如今，哈馬斯的地道戰成為了他們唯一的依託和戰術。而以軍利用自己的三大科技優勢——無人機、推土機加上立體監控系統，讓哈馬斯分子無處藏身。最近曝光的一段視頻顯示有20名哈馬斯分子從汗尤尼斯的地道裡爬出來想進行偷襲，結果被以軍發現，當場幹掉10個人，然後馬上叫來攻擊無人機，追著逃竄的哈馬斯分子轟炸，根本就是一副貓捉老鼠的打法。

據西方媒體最新報導，以軍再次推進到加沙城邊緣，坦克裝甲車把城市團團圍住，仍然是先把城內的平民疏散到南方的汗尤尼斯。哈馬斯故伎重演，一遇到快過不去的坎兒，就再次提出停火談判，因此被內塔尼亞胡立刻拒絕。

內塔尼亞胡給出的先決條件是，哈馬斯必須先釋放所有人質，否則一切免談。據以色列媒體透露，以軍想一勞永逸，計劃發動總攻，徹底消滅加沙城的哈馬斯領導層。

同一時間，以軍的斬首行動一刻也沒有停歇。最近，以軍使用精準炸彈刺殺緊挨街道的哈馬斯分子，注意看牆內的哈馬斯分子被炸時，一牆之隔並排坐著的兩個平民卻能馬上站起來逃離。

最近哈馬斯和西方左派媒體宣傳以色列軍隊在加沙哈殺害了三名兒童，結果，以軍馬上就在網絡上公開了這三名所謂兒童，首先並非兒童，其次，他們的真實身分都是貨真價實的哈馬斯分子。

加沙大饑荒的祕密 地道戰藏UN碩鼠

近期，聯合國和歐美加澳的很多媒體都在渲染所謂加沙饑荒，而以色列曝光，聯合國一邊宣稱：加薩將有140萬人餓死，一邊被發現，聯合國控制的能裝滿600輛卡車的食物卻還拖延、沒有分發。

而一個更不可思議事實是，加沙的食物其實是大量過剩，據獨立機構統計，加沙人的平均熱量攝取高於世界平均水平，同時間，在當地食物浪費驚人。不算聯合國和以色列等發放的食品，僅僅是由美國人建立的民間慈善組織「加薩人道主義基金會」在加沙一天就直接發放給加沙民衆140萬份食物，如今已經發了上千萬份高質量食品。加沙人甚至在堆積如山的食物中只挑選可口新奇的食物，被當垃圾遺棄的食物隨處可見，到處可見將食物當球踢，更有大量食物是被哈馬斯轉移到地道中。

就在以色列內閣批准了向加沙再提供5億美元的人道援助之時，有記者揭露，聯合國組織在兩天內把滿滿22輛卡車的物資直接交給了持槍的哈馬斯武裝。

烏克蘭無人機炸核電站 川普逼迫普京「重大讓步」

24日，俄羅斯差點就又出現一次切爾諾貝利核電站慘禍，烏克蘭無人機擊中了俄羅斯的庫爾斯克核電廠！

8月24日，烏克蘭發動了一次大型無人機攻擊行動，俄國國防部透露，他們攔截了至少95架烏克蘭無人機，但有一架在核電廠附近被攔截時墜落爆炸，損壞了核電站的輔助變壓器，導致庫爾斯克核電廠發生火災，造成核電站的3號反應爐運作能力減半。萬幸的是，火勢很快就被撲滅了，之後進行檢測，當地的輻射水平沒有超過正常值。但這事兒太懸了，國際原子能機構馬上站出來警告俄烏雙方核設施被攻擊的極端危險性。

要知道，庫爾斯克核電站靠近烏克蘭和白俄羅斯，離烏克蘭邊境才60公里，一旦發生爆炸或大規模洩漏，不但輻射塵會直接污染烏克蘭和東歐地區，甚至隨大氣環流會波及歐洲中部。如果洩露達到切爾諾貝利或是日本福島的級別，能造成全球糧食市場的大動盪。更可怕的是如果庫爾斯克核電站真被炸造成核災難，俄羅斯肯定會報復烏克蘭的核電廠，那可就真是全球大災難的開始了。

相比庫爾斯克核電站，俄羅斯南部最大燃料工廠：新沙赫京斯克煉油廠就沒那麼幸運了，從8月21日被烏克蘭無人機擊中後，已經連燒五天了！消防員透露，俄羅斯緊急動用了400多人、150台救援設備，但還是撲不滅熊熊大火，儲油罐多次爆炸後，火勢完全失控。

讓俄羅斯感到背後發涼的是，川普政府24日批准向烏克蘭出售3,350枚空射型增程攻擊導彈，注意，不是30枚，不是300枚，是3,350枚。據報導，這種增程巡航導彈射程最遠可以達到450公里，莫斯科剛好在射程之內，而導彈精確度小於10米。

令俄軍恐懼的是美國已經表示這些導彈將在六週內送達。而這筆8.5億美元的軍火交易，將由歐洲國家出錢買單，川普明顯是在給普京一個能感到痛的警告，如果不回到談判桌上來，後面還有更讓你睡不著覺的硬傢伙交給烏克蘭。果然，今天，美國副總統萬斯透露：俄羅斯已經做了「重大讓步」，當被記者追問後，萬斯表示：「他們做出的讓步是承認烏克蘭戰後將擁有領土完整性。」

最近，我估計普京想不心煩意亂都難，連著這些日子，先是烏克蘭宣布量產射程3,000公里的「火烈鳥」巡航導彈，使得烏克蘭再不需要得到西方國家點頭才能打擊俄羅斯本土，現在不但美國給烏克蘭的導彈又大量加。

「超級海王星」震撼出爐 習近平和普京之荒謬

24日，烏克蘭再次亮出自家的另一個大殺器：「超級海王星」導彈！射程從300公里一下增長到1,000公里，比原「海王星」加長加粗，火力增，不但莫斯科，連俄羅斯第二大城市聖彼得堡也覆蓋了。

近日，中共宣布俄羅斯總統普京9月3日將會訪華，並出席抗戰勝利80周年紀念活動，將和習近平一起站在天安門城樓上閱兵。對此，有上海網友發帖表示：烏克蘭請記住，割地賠款並不意味著雙方會永遠成為敵人，也可以成為朋友，看看東邊那個國家（中國），被拿的地比你們多好幾倍，（如今仍然是）合作無上限。有中國網友給出上下聯：合作無上限，下流無底線。而我看了這了例子，咋看都像是：金蓮勸大郎看開點兒，最好邀請西門慶並排站在城樓上，一邊吃著自己烙的炊餅，一邊聊聊友誼無上限的「民族偉大復興」。

歡迎訂閱《時事金掃描》YouTube頻道：https://www.youtube.com/@jinsaomiao

歡迎訂閱乾淨世界頻道：https://www.ganjing.com/zh-TW/channel/1fdr1livvlu2gQAfvU2nJXR3H17m0c

——《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/26/a104014434.html