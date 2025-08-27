家裡空氣流通好不好？ 5跡象判斷 專家教如何解決

【新唐人北京時間2025年08月27日訊】居家生活中如果空氣流通不暢，會帶來很多隱患。不僅影響空氣質量，產生健康隱患，還會慢慢損壞房屋，甚至燒壞電器。

根據「Real Simple」報導，以下是專業人士指出的空氣流通不良的明顯跡象，以及如何解決它們。

濕度過高

3M過濾和室內空氣品質專家安迪福克斯（Andy Fox）指出，通風不足的一個常見跡像是濕度過高，尤其是冬天窗戶上出現凝結水珠時，這可能是個危險信號。

福克斯表示，室內濕度保持在40%到60%之間很重要，這樣可以降低廚房和浴室等潮濕區域黴菌滋生的可能性。他建議， 洗澡時，務必打開浴室排風扇，直到洗完澡後水汽排乾為止。烹飪過程中，例如燒水、煎炸食物時，打開廚房排氣扇。

揮之不去的異味

福克斯說，通風不良的另一個指標是難以去除的異味，包括烹飪食物的氣味、寵物氣味或霉味——所有這些都表明缺少新鮮空氣的自由流通。

他指出，許多新建房屋結構嚴密，無法與室外空氣流通，如果房屋安裝了室外空氣通風系統，可按照預定設置進行操作。如果沒有，在天氣允許的情況下，打開多個窗戶或使用全屋風扇也是可以改善。

室溫冷熱不均

如果家中出現冷熱不均的現象，這不一定是隔熱問題，有可能是通風不良的跡象。全美專業執照技工協會的大衛（Denis David ）說， 先進行壓力測試，找出家裡哪些地方空氣不流通，一旦確定了問題區域，就檢查排氣系統。

他建議，確保浴室、廚房和洗衣房有真正通往室外的風扇，如果沒有，你就是在滋生黴菌。他表示，曾經見過由於偷工減料，風扇把蒸汽排進閣樓，導致腐爛、發黴，還損壞了隔熱層。

室內過敏

如果你發現自己在室內打噴嚏和咳嗽的次數比平常多，那可能是空氣流通不良造成的。

大衛表示，改善室內空氣品質和通風的簡單方法是定期維護空氣過濾器，包括暖通空調過濾器、抽油煙機過濾器，甚至無管空調機組上的微型濾網，這些地方都會堵塞，阻礙氣流。

改善的方法是定期更換或清潔空氣過濾器，以防止氣流堵塞。

悶熱感

福克斯說，如果你的家感覺悶熱，這意味著需要增加空氣流通。 「你的暖通空調系統不僅能為房屋供暖和制冷，還能幫助通風。」他解釋道，如果沒有規律的空氣流動，污染物和污濁的空氣就會積聚，讓你的家感覺不舒服、悶熱。

他建議，將暖通系統的風扇設定為連續或定期運行，即使在非高峰季節也是如此。這樣做還有一個額外的好處，那就是在通風的同時，還能幫助淨化空氣。

（記者金晶編譯報導/林清）

