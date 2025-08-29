【三退洪聲】第60期 一個警察的三退故事

聽眾朋友好：

今天要和您分享的，是一位來自新疆的漢族警察魏世傑的親身經歷。他曾是中共公安系統的一員，端著所謂的鐵飯碗，卻在見證了體制的黑暗與腐敗後，毅然辭職，甚至選擇「走線」逃離，2022年12月最終抵達自由的彼岸——美國。2025年3月，魏世傑在洛杉磯接受了海外中文媒體新唐人的採訪。

讓我們一起走進魏世傑的故事，聽聽他是如何看清中共本質，又是如何一步步走出那個讓他窒息的體制。

魏世傑曾是新疆某市公安局刑警大隊下屬視頻偵查部門的一名警察。儘管工作才兩年，卻足以讓他徹底認清那個體制的本質。他說，那段日子裡，自己親眼目睹了太多令人心痛、無法接受的事情。他擔心，如果繼續留在體制內，自己遲早也會被污染，良知被侵蝕。

最終，在2016年3月，魏世傑選擇了辭職，離開了他兒時夢寐以求的職業。

魏世傑的祖父和父親都是軍人。從小，他就被教育要做一個正直的人，為人民服務。這也是他報考新疆警察學院、選擇從警的初衷。

在大學五年期間，他每年假期都去派出所實習。在實習期間，他親眼目睹的是警察貪污腐敗、欺壓百姓的種種亂象。這些事情讓他感到很心痛。這些經歷深深動搖了他對體制的信任。

魏世傑記得第一次作為實習警員，週末在派出所值班。同事說要去「淘寶」，叫他一起開著警車外出執勤，實際上就是突襲轄區內的茶樓。

那些茶樓裡有單獨的麻將室，一些當地居民在裡面賭博，賭博的金額數量還很大。魏世傑的同事帶著他先在茶樓外偵查，確認麻將室裡在賭博以後，就衝進去把賭博的人抓起來，把賭資全部沒收。

但是警察們搜查後並沒有按照治安管理處罰法的規定，將賭博的賭資也就是贓款上繳國庫，而是把這些巨額賭資私分後中飽私囊，然後事情就不了了之了。

當時是2010年，一個基層公務員的月薪不過3000元左右。有一次魏世傑和同事出警抓賭就沒收了6萬元人民幣。這些錢被警察們全部私分掉了。而這樣的事情，屢見不鮮。所以當時有人做一年警察就買了30萬元的車。

隨著時間推移，魏世傑愈發看清這個系統的黑暗與虛偽。一方面學校和家庭教育孩子們要公正無私，另一方面實際工作中卻充斥著貪腐與暴力。同事警察常常將工作壓力與情緒發洩在無辜的群眾身上，尤其是一些喝醉酒耍一點酒瘋的普通百姓。

魏世傑回憶道，那時候派出所裡沒有監控，警察們會把門關起來，在外邊看不到的情況下，對民眾進行毆打甚至羞辱，有些人被打的頭破血流。被打傷的人會被拖到廁所洗掉血跡後，再關到拘留室，進行治安管理處罰，這些場面魏世傑歷歷在目。

一次他親眼目睹兩位湖北商人因酒後與餐廳發生口角被帶回派出所，其中一人因為想去廁所不被允許，和一個警察發生了推搡。結果遭到十多名警察的長時間暴力圍毆，甚至用腳往臉上踢，湖北人被打得鼻青臉腫、滿臉是血。

魏世傑無法袖手旁觀，衝上前護住湖北人的頭，懇請警察同事別打了，說：這些人也有家人，是妻子的丈夫、孩子的父親，到新疆來做生意也很不容易。警察同事卻回答魏世傑：「你少管閒事。」這樣的場面，不止一次。

除了暴力與貪污，更令魏世傑失望的是系統內的「勢利眼」。

魏世傑還參與過視頻偵查工作。那是通過城市監控攝像頭，追查盜竊與交通肇事逃逸案件的工作。但在這個崗位上，他再次體會到「權貴優先，百姓無聲」的殘酷現實。

對於普通百姓報案，如電動車、摩托車、手機被盜，領導往往冷漠處理；但如果涉事的是領導或領導的親屬，即使是輕微事故，下屬民警也會被要求全力偵辦。

例如有一次，一個市領導的親戚騎自行車在馬路上逆行與電動車相撞，導致她手上的玉鐲子摔碎，領導竟要求警察們動用整個偵查團隊，全力以赴追查對方行蹤，要求對方賠償。這樣的雙標讓基層警察們心灰意冷。

更讓魏世傑難以接受的是，他破獲的一些案件，往往得不到任何表彰與認可，所有的榮譽和功勞都被領導占為己有。

領導甚至在公安局的內部平台發布消息，聲稱是自己帶隊破案，博取上級關注。這種制度化的虛偽和剝削，徹底摧毀了魏世傑對「人民警察」的信仰。

離開公安後魏世傑想追尋兒時的軍旅夢，然而父親不支持他在中國當兵。之後，他了解到法國的外籍軍團接受外國人，甚至不需要綠卡，只需持中國護照即可報名。於是他前往法國，在外籍軍團服役了五年。

服役期滿後，魏世傑決定離開法國來到他一直嚮往的美國，這個在他心目中自由與正義的國度。

在走出中國體制、接觸外部世界之後，魏世傑越來越清晰地意識到，中共並不是真正為人民服務的政權。它像是一個利用人民、壓榨人民的巨型機器。人民如同一塊塊廉價的礦石，價值被榨乾後就被拋棄了。這個政權維繫著一個謊言構築的體系，用所謂的「穩定」與「國家利益」掩蓋了無數的冤屈與不公平。

魏世傑對法輪功的看法也從誤解到反思。起初他相信官方的宣傳，相信天安門自焚事件是被操縱與煽動的。可到了國外，通過YouTube等平台，他看到事件背後的諸多疑點，才意識到那場自焚是中共自導自演的戲碼，是一場為了製造仇恨、打壓異見而精心編排的政治行動。

魏世傑認為，中國沒有真正的選舉制度，沒有真正的言論自由。習近平的連任不是靠政績，而是靠權力的壟斷，是靠獨裁。習近平操控軍隊、宣傳、司法，把整個國家變成一個沉默的監獄。14億人，成了無法發聲的羔羊。

魏世傑說，他選擇站出來，不是為了控訴個人的不公，而是為了喚醒更多像他一樣曾經沉默、曾經被洗腦的中國人。他相信真相的力量，也相信正義終會到來。

魏世傑真心希望我們勤勞善良的中國人民、所有中華兒女，能夠早日清醒過來，認清這個虛偽、殘酷的組織。中國人民不該再被謊言蒙蔽，中國人民應該有選擇民主與自由的權利。

他呼籲廣大中國人民：我們有權利選擇我們的領導人，我們有權利說出自己的聲音，我們有權利爭取屬於我們的自由與尊嚴！

魏世傑也提到，當年他沒有選擇加入共產黨，是因為聽說黨員將來出國會受限制。他對黨員言行一向存疑，如今回頭看，他非常慶幸自己沒有入黨。

不過，少先隊、共青團都屬於共產黨組織的一部分。中國共產黨壞事做盡，就要被歷史淘汰掉了，也就是天滅中共。共產黨被淘汰的時候，可能出現各種瘟疫和天災人禍。所有加入這三個組織的人都是共產黨的一員，都可能受其牽連。要保平安，必須徹底退出這些組織，與邪惡決裂。

魏世傑在退出中國少先隊聲明中說：

「我叫魏世傑，小的時候因為不懂事，並且也沒有選擇的權利。我加入了中國少先隊，戴了紅領巾。現在我看到了中共虛偽的那一面，我知道了民主自由才是作為一個中國人最基本的權利，所以我選擇退出少先隊，跟中國共產黨斷絕一切聯繫，這是我一生的榮耀。」

