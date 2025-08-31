震驚！深圳餐館煮餃子 連塑料袋一起下鍋（視頻）

【新唐人北京時間2025年08月31日訊】中國食品安全問題層出不窮。8月30日，深圳一家餐館煮餃子，把整袋餃子連塑料袋一起扔進沸水裡煮，然後倒出塑料袋裡的餃子，裝進碗裡給顧客吃。視頻曝光引發眾怒：「太缺德，塑料袋有毒的！」

有網友在社交平台曝光一段關於食品安全的視頻，引起關注。該網友在視頻中配文稱：「人與人之間的信任呢？深圳一家餐館的廚師煮餃子，連袋子一起下鍋煮。」

視頻中顯示，這家餐館的廚房是開放式的，顧客可以直接看到後廚廚師的操作，只見廚師把一整袋速凍餃子扔進大鍋裡，鍋裡的水沸騰著，鍋裡同時還煮著麵條。

隨後，廚師把整袋餃子撈出來，撕開袋子把餃子倒進一個碗裡，然後在碗裡加上一勺熱湯，一把蔥花，一碗餃子就煮好了。

很多網友看到這段視頻，覺得很震驚：「第一次見這麼煮水餃的，震驚我了，包裝袋多髒啊，裡面有多少不明物，不知道鍋裡有多少包裝袋的食品被這樣煮，太可怕了，不親眼見，都不知道餐館就是這麼忽悠顧客的，這樣誰還敢吃？」

「知道是預製的，沒想到是直接帶袋子解凍整鍋湯的。」

「居然連塑料袋一起煮太過分了，這樣的商家趕緊關門吧。」

「現在為什麼癌症多，就是食品問題所引起的。」

「塑料煮這麼久，裡面的餃子都熟了。這塑料釋放很多毒素了。」

「太缺德了，這湯裡全是塑料微粒。」

「塑料袋煮那麼久，不僅是微塑料釋放，還有袋子上印刷的字體顏料，真是缺德害人！！！」

還有網友直言：「這是你看到了，沒看到的更多。」

「沒良心的越來越多了，這個社會怎麼啦？」

「現在能活著全靠命硬啊。」

眾所周知，普通塑料袋在高溫下會釋放有害物質。根據食品安全領域的研究，常見的塑料袋耐熱溫度一般低於100℃，而沸水正好是100℃，這種情況下塑料袋很容易分解，釋放出塑化劑、鄰苯二甲酸酯等化學物質。

此外，同一鍋湯反覆煮多袋餃子，會導致污染物積累，而且塑料袋外面的印刷油墨、灰塵和微生物，在煮的過程中也會滲入湯裡，整鍋食物都被污染了，對人體健康造成安全隱患。這些有毒物質如果長期攝入，可能有致癌風險。

多年來，中國食品安全問題備受詬病，但一直無法杜絕，有關食品安全的醜聞不斷曝光。今年7月8日，南京網紅龍蝦店爆出用「洗廁劑」洗蝦子，引發網友震驚：「洗刷下水道的用來洗吃的？太可怕了。」

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

