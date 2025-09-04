為何這個國家沒有蚊子？ 專家釋疑

【新唐人北京時間2025年09月03日訊】蚊子是很惱人的害蟲，尤其是在炎熱的夏天。它們的叮咬不但會引發皮膚不適，也可能傳播瘧疾等多種疾病。然而，世界上卻有一個國家有得天獨厚的地理環境和氣候條件，能夠不受蚊子侵擾。這是哪個國家呢？

據生活科學（Live Science）網站報導，世界上有一個國家沒有蚊子，那就是冰島。雖然它鄰近的挪威、英國蘇格蘭和格陵蘭島都有不同種類的蚊子，但冰島就是沒有蚊子棲息。（編者：南極洲也沒有蚊子，但南極洲不是國家）

對此，科學家曾提出多種理論來加以解釋。其中一個理論是，冰島與鄰國之間隔著數百英里的海洋，形成了一道天然屏障，讓蚊子很難飛抵。

雖然冰島大學（University of Iceland）湖沼學榮譽教授吉斯拉松（Gísli Már Gíslason）證實，蚊子會隨著航班進入冰島，而且可以在飛機起落架上存活幾個小時，即便在極冷的溫度下也是如此，但它們卻無法在冰島繁衍。

吉斯拉松解釋說，冰島機場附近有許多池塘和沼澤，正是蚊子產卵的理想地點，但冰島惡劣的氣候可能使它們無法繁殖。

蚊子的生命週期分為卵、幼蟲、蛹（類似毛毛蟲的蛹）和成蟲這四個階段。成蚊會在水中產卵。這些卵孵化成幼蟲，幼蟲在蛹中發育。然後，成蚊從蛹中破繭而出。

英國倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的昆蟲生物學家暨助理教授瓊斯（Robert Jones）表示，蚊子幼蟲需要未凍結的液態水才能發育。在加拿大北極等極寒地區，有些種類的蚊子藉由在卵期進入休眠狀態來生存，它們可以忍受幾個月的冰凍水。

在比較溫暖的地區，例如中歐部分地區，蚊子可能會以卵或幼蟲的形式在相對安全的、不會結冰的水體中過冬，或者以成蟲的形式隱藏在洞穴和其他受保護的地方。

而冰島的氣候介於這兩者之間——漫長的冬季和春秋兩季頻繁的凍結和融化循環導致水體反覆結冰、融化、再結冰。

瓊斯說：「這些循環會擾亂蚊子的發育，並在卵和幼蟲在破蛹而出之前將其殺死，使蚊子族群更難建立。」

他說，儘管冰島的地熱池在冬季不會結冰，但其溫度對於任何適應高緯度地區的蚊子幼蟲來說可能太高了。而地熱水的化學成分也不太可能適合蚊子的生長。

然而，隨著氣候變遷，冰島的無蚊狀態可能不會永遠持續下去。瓊斯指出，春季和秋季氣候變暖可能會使該國積水未結冰的時間更長，讓蚊子能夠建立永久的族群。

遺世獨立的美國夏威夷群島原本也沒有蚊子，但歐洲和美洲船隻在1826年無意間將蚊子引進。當地宜人的氣候使蚊子迅速繁殖。而氣候變遷也使原本對蚊子太涼爽的高海拔森林變成了它們的棲息地。

瓊斯說，儘管蚊子將來有可能在冰島繁殖，但會攜帶登革熱等疾病的蚊子種類在冰島定居的可能性仍然很低，因為這些昆蟲需要熱帶和亞熱帶的氣候才能生存。

大紀元此前報導，如果你飽受蚊子侵擾，但又不想使用會污染環境的化學藥劑的話，你可以在家裡種植萬壽菊來驅趕蚊子。這種既美麗又有香味的植物含有除蟲菊酯，驅蟲效果奇佳。

