There's no cure yet known for dementia. Source: AAP

一项新的报告发现，2023年失智症是造成澳大利亚人死亡的主要原因。

澳大利亚健康与福利研究所（AIHW）新发布的一份报告说，40年后大约会有超过一百万澳大利亚人患上失智症，比当前失智症患者人数增加一倍以上。

这份名为《Dementia in Australia》的报告预测，到2065年，患有失智症的澳大利亚人数将从2024年的不到42.5万人增加到110万人以上。

澳大利亚健康与福利研究所警告称，这一估算数字应谨慎解读，因为长期来看人口统计数据存在着不确定性。

报告显示，2024年大约有26.6 万名女性和15.9万名男性患有痴呆症，但报告指出“确切数字”尚不清楚，因为“没有单一权威数据来源可用于推算失智症患病率”。

随着澳大利亚人口增长和老龄化，预计患有失智症的人数翻倍的趋势也将持续。

澳大利亚健康与福利研究所使用部分澳大利亚统计局（ABS）的人口预测来建立失智症患病率。

2024年，澳大利亚人口约为2700万，澳大利亚统计局预测到2065年人口可能达到3396万至4361万之间。

这份报告指出：“这一趋势由澳大利亚人口持续增长和老龄化推动，因为失智症在老年人中越来越常见。”

这份报告还发现，失智症在2023年是澳大利亚的主要死亡原因，因失智症死亡的人数占所有死亡人数的9.5%，约17400人。这与当年澳大利亚统计局的估算数字不一致，统计局认为缺血性心脏病是主要死因，这是因为澳大利亚健康与福利研究所的统计中包括了某些少数失智者的死亡病例，而统计局的数字没有把它们包括在内。

澳大利亚健康与福利研究所发现，2023年澳洲第二大死因是冠心病。

报告指出：“2009年至2023年，由失智症导致的死亡人数翻了一番多，从8500人增加到17400人。”

“每10万人中因失智症死亡的人数也从39人增加到65人。”

所有努力都需翻倍才能应对

失智症不是一种特定疾病，而是由影响大脑的各种疾病引起的多种症状的总称。

失智症和大脑功能受损会影响记忆、语言、思维、个性、行为和行动能力。这是一种退行性、终末期疾病。

失智症有多种形式，最常见的是退行性脑病，也就是阿尔茨海默症（Alzheimer's disease）。

悉尼大学老龄化与健康教授洛（Lee-Fay Low）形容这一百万人患失智症的新预测数字是“令人恐惧的”。

“失智症不仅影响患者本身的生活质量，还会影响整个家庭，因为家人需要提供更多的照顾，”她对SBS 新闻部说。

洛教授说：“如果我们真的想要为一百万患者提供适当的诊断和治疗，我们的诊所接待量需要翻倍，养老院接待量需要翻倍，一切都需要翻倍。”

风险因素有哪些？

阿德莱德大学专门研究神经退行性疾病的副教授柯林斯-普雷诺（Lyndsey Collins-Praino）表示：“失智症的第一大风险因素是年龄偏大。”

《柳叶刀》（The Lancet）2024年发表的一项由27位顶级失智症专家进行的研究，确定了与患失智症相关的14个风险因素。

这些因素包括：教育水平低、听力丧失、高血压、吸烟、肥胖、抑郁、缺乏运动、糖尿病、过量饮酒、脑外伤、空气污染、社会孤立、高胆固醇以及未经治疗的视力受损。

这些风险因素涉及三个不同的人生阶段：早年、中年和晚年。

柯林斯-普雷诺表示：“在早年阶段，较低的教育水平是其中一个风险因素。”

“在中年阶段，包括丧失听力、高LDL胆固醇、缺乏运动、2型糖尿病、高血压和肥胖，其中许多与心脏风险因素相关。”

“到了晚年，社会孤立、不积极参与休闲和社交活动，以及未矫正的视力问题，是得失智症的一些风险因素。”

一些学者对《柳叶刀》的研究表示赞赏，但认为无法明确地将这些风险因素直接与失智症联系起来。

默默的照顾者群体

根据澳大利亚健康与福利研究所的报告，在2024年，社区中至少有102000名没有报酬的主要看护人在照顾失智症患者。

Dementia Australia也估计，2025年的最新报告显示约有170万人参与失智症照护工作。

报告还指出，2020-2021年，澳大利亚总的卫生与养老支出中约有37亿澳元直接与失智症相关支出有关。

欢迎下载应用程序SBS Audio，订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话音频内容。请在YouTube、X、Instagram、微博和微信平台关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

