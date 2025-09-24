美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期二(9月23日)在联合国大会(UNGA)上向世界各国领导人讲话时，批评联合国未能帮助结束世界各地的冲突，并呼吁防止核武器和阻止生物武器。

特朗普还在讲话中盛赞美国的“黄金时代”。 他说，“一年前，我们的国家深陷困境，但今天，在我执政仅仅八个月后，我们就成了世界上最炙手可热的国家，其他国家根本无法相比。”

他讨论了美国“结束了七场旷日持久的战争”的外交行动，并指责联合国未能协助完成这些协议。

“我很荣幸能够做到这一点。很遗憾我不得不做这些事情，而不是联合国来做。可悲的是，在所有情况下，联合国甚至都没有试图提供帮助。我结束了七场战争，与这些国家的领导人进行了接触，却从未接到联合国打来的任何一个电话，表示愿意帮助敲定协议。”他说道。

他批评联合国非但未能解决全球挑战，却在在制造新的问题。

“联合国不仅没有解决它应该解决的问题，太多时候经常制造新的问题让我们去解决。最好的例子就是我们这个时代的头号政治问题--失控移民的危机。”

他说，美国与外国的关系更加密切，并与许多贸易伙伴达成了多项贸易协定。

他说：“无论联合国能否发挥有效作用，我今天来到这里，是为向大会中任何愿意与我们携手共创更安全、更繁荣世界的国家伸出美国的领导力和友谊之手。这个世界将会更加美好，一个更加美好的未来触手可及。但要实现这一目标，我们必须摒弃过去失败的做法，共同应对历史上一些最严重的威胁。”

特朗普总统呼吁世界各国领导人终结生物武器和核武器的威胁。

特朗普说：“在我们努力减少危险武器威胁的同时，今天我也呼吁所有国家加入我们，一劳永逸地终止生物武器的研发。”

特朗普表示，世界各国希望“停止核武器的研发”。

他敦促世界各国领导人摒弃过去失败的做法，共同应对历史上一些最严重的威胁。

“当今对我们星球最严重的威胁莫过于人类制造的最强大、最具破坏性的武器，而美国就拥有许多这样的武器。”他指的是核武器。

特朗普誓言绝不允许伊朗拥有“最危险的武器”。

他表示，自己在1月20日就职时就已与伊朗领导人接触，敦促他们选择合作而非核武器。他表示，伊朗的回应是继续持续威胁整个地区的邻国和美国利益。

“我将遏制这些威胁作为首要任务，首先从伊朗这个国家开始。我的立场很简单，绝不允许世界头号恐怖主义支持者拥有最危险的武器。”他说道。

他表示，伊朗在“十二日战争”中失去了许多高级军事指挥官，其核浓缩能力也被“摧毁”。

“如今，许多伊朗前军事指挥官，事实上，我可以说几乎所有前军事指挥官，都已不在了。他们已经死了。”他说道。

他大力赞扬了“午夜之锤”行动。在那次行动中，美国出动七架B-2轰炸机向伊朗关键核设施投掷重型炸弹，“彻底摧毁了一切”。

“地球上没有其他国家能够做到我们所做的事情。也没有其他国家拥有我们所拥有的装备。我们拥有地球上最强大的武器。我们不愿使用它们。但我们做了一件人们22年来一直想做的事情，”他说。

在谈到以色列与哈马斯恐怖组织在加沙的冲突，以及最近一些美国盟友承认巴勒斯坦国时，特朗普重申，单方面承认巴勒斯坦国是对恐怖分子的奖励。

“那些渴望和平的人不应该屈服于哈马斯的勒索，而应该团结一致，发出统一的讯息--现在就释放人质。释放人质。”他说。

“我们要把所有20人都带回来……我们也要把38具遗体带回来。”

他还表示，美国将对俄罗斯在乌克兰的战争实施严厉惩罚，并敦促欧洲加入并协助这一努力。

“如果俄罗斯不准备达成结束战争的协议，美国已做好充分准备(对俄罗斯)实施一轮非常强硬的关税，我相信这将很快阻止流血。”

他表示，欧洲必须加入，才能使关税发挥作用。

在气候问题上，特朗普表示，能源是美国蓬勃发展的另一个领域，并表示“我们正在淘汰那些被错误命名的可再生能源。”

“我告诉你们，如果你们不摆脱‘绿色能源’的骗局，你们的国家将会失败。如果你不阻止那些你从未见过、与你毫无共同点的人，你的国家就会失败，”他说。

“这些残酷的绿色能源政策的主要影响不是改善环境，而是将制造业和工业活动从遵守这些疯狂规则的发达国家……重新分配给违反规则的污染国家。”

特朗普是在联合国成立80周年之际发表的上述讲话。