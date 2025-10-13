21世纪经济报道记者季媛媛报道

中国实验室里的创新药正成为跨国药企争相抢购的“稀缺资产”，一笔笔天价BD（业务拓展）交易背后，是中国制药行业数十年厚积薄发的必然结果。

近日，百利天恒宣布全球 II/III 期关键注册临床试验 IZABRIGHT-Breast01已达成里程碑事件，正式触发与百时美施贵宝（以下简称“BMS”）合作协议项下第一笔2.5亿美元的近期或有付款条件，百利天恒全资子公司SystImmune,Inc. 将于近期收到款项，用于海外药物研发。这是迄今为止已披露的国内创新药出海交易中，单个ADC资产首笔最大里程碑付款。

有券商医药行业分析师对21世纪经济报道记者指出，首笔最大里程碑付款，标志着中国药企从“License-out（对外授权）首付款博弈”转向“全球临床价值驱动的持续收益分成”的重要转折。

据悉，该笔付款的触发条件是IZABRIGHT-Breast01全球II/III期关键注册临床试验达成里程碑——即核心产品BL-B01D1（EGFR×HER3双抗ADC）在海外临床推进中取得实质性进展，证明其疗效与安全性获得国际监管及临床端的初步认可。相较于传统首付款，此次或有付款直接绑定临床研发节点，本质上是国际合作伙伴对百利天恒“研发执行力+管线全球竞争力”的实质性背书。

“从交易结构看，该笔付款将专项用于海外药物研发，既缓解了创新药企全球化布局的资金压力，更形成了‘临床推进-里程碑解锁-资金反哺’的正向循环。这种模式比单纯依赖首付款的‘一次性收入’更具可持续性，也为后续开发、注册及销售里程碑的兑现奠定了基础。”该分析师说。

创新药企BD狂欢

2023年12月，百利天恒就公司自主研发的iza-bren（BL-B01D1、EGFR×HER3双抗ADC）项目与BMS达成独家许可与合作协议，在全球范围内进行共同开发和商业化。按照协议，BMS将向公司支付8亿美元的首付款，和两笔2.5亿美元的近期或有付款；达成开发、注册和销售里程碑后，公司将获得最高可达71亿美元的额外付款；潜在总交易额最高可达84亿美元，创下了全球ADC领域对外授权的单药总价纪录。

公开信息显示，百利天恒已与BMS在全球范围内共同开展一线晚期三阴性乳腺癌、EGFR-TKI耐药后晚期非小细胞肺癌和经治晚期转移性尿路上皮癌的II/III 期注册临床试验等三项全球关键注册研究，以及针对非小细胞肺癌、晚期实体瘤等多项 I/II 期临床研究。

今年10月17日召开的欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO），将首次公布iza-bren治疗西方实体瘤患者的安全性和有效性数据，验证其在跨人群和跨瘤种中的治疗潜力，为晚期实体瘤的全球临床开发策略提供关键依据。

百利天恒与BMS的交易仅仅是中国创新药BD交易的一个典型案例，近年来，随着中国创新药研发实力的不断提升，类似的BD交易愈发频繁。众多国内药企通过与国际制药巨头的合作，不仅获得了资金支持，更在研发、注册、销售等多个环节实现了资源共享与优势互补。这种合作模式正推动着中国创新药走向世界舞台，为全球患者带来更多治疗选择与希望。

中邮证券研报显示，中国在全球创新药BD交易中的项目数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提升至28%。2025上半年中国创新药License out总金额更是已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额，MNC对中国创新药资产关注度有望延续。其中，ADC和双抗是2025年上半年重要的交易品类。

跨国药企为何突然对中国创新药资产如此青睐？即将到来的“专利悬崖”被认为是主要驱动力之一。

业内认识普遍认为，专利悬崖可能会导致海外大公司收入大幅下降。由于创新品种研发周期较长，且跨国药企内部决策效率相对不高，很难通过内生品种弥补这部分损失。

“没有谁可以一直躺在过去的成绩单上。以当前‘药王’默沙东的K药为例，其核心专利将于2028年到期，届时将面临一众生物类似药的激烈竞争。类似的还有诺和诺德的司美格鲁肽，该药2024年全球收入超过280亿美元，但其专利也将在2026年到期。”有药企高管对21世纪经济报道记者直言，中国创新药的“性价比” 是另一个关键因素。在资本寒冬的大背景下，中国创新药估值处于低位，此时确实是外企“扫货”的好时机。

这也推动中国药企的BD模式也在不断创新升级。对本土药企而言，BD交易不仅为药企带来即时的现金流，更成为推动企业扭亏为盈的重要动力。例如，2024年，百利天恒、科伦博泰生物、和铂医药等创新药企实现扭亏，核心动力大都是BD交易的确认收入。类似扭亏的还有康方生物。2022年，康方生物与美国Summit就依沃西的全球开发达成合作，首付款5亿美元，交易潜在最高总金额达到50亿美元。靠这笔交易，康方生物在2023年扭亏。

如何告别“依赖首付款”？

当下，BD被视为中国创新药崛起的一大标志。

与此同时，中国创新药也面临新的考验：在BD合作框架下，拿下首付款之后，创新药能否成功获得全部交易额？

对此，前述分析师指出，近年来，中国创新药企通过License-out加速全球化布局，头部企业频繁斩获高额首付款，如科伦博泰、康方生物等交易首付款均超10亿美元，但行业整体仍呈现“首付款依赖度高、后续里程碑兑现率分化”的特征。

一方面，首付款确实是创新药企短期现金流的重要来源。尤其对于尚未盈利的Biotech而言，大额首付款可直接补充研发投入、支撑管线扩张。但另一方面，部分企业过度聚焦“首付款规模”，而忽视了管线本身的全球竞争力与国际合作伙伴的长期协同性，导致后续开发、商业化里程碑因临床数据不及预期或合作终止而无法兑现。

更值得关注的是，当前全球创新药市场更看重“差异化靶点+临床未满足需求+数据验证”的综合价值。若仅依赖首付款“讲故事”，而缺乏扎实的全球临床数据，很难在国际合作中占据定价权与主动权。

“这恰恰印证了‘用临床数据说话’才是BD可持续增长的核心逻辑。”该分析师说。

要真正实现从“首付款驱动”到“全球价值共享”的转型，中国创新药企需加速发力。在上述分析师来看，可以瞄准三方面：首先， 聚焦差异化管线，夯实临床价值底层逻辑。首付款高低本质上是国际药企对管线“潜在市场空间+技术稀缺性”的预判，但最终能否兑现更高里程碑付款，取决于产品的临床疗效与商业化潜力。企业需更精准地选择“国际竞争格局良好、临床需求未满足”的靶点，避免同质化内卷；其次，深化全球临床合作，构建“数据-信任-收益”正循环。本土创新药企需更积极地参与国际多中心临床试验，用全球认可的临床数据打破“仅适用于本土市场”的质疑，从而提升后续里程碑谈判的话语权；此外，多元化BD模式，拓展非首付款收益来源。除传统的License-out外，企业可探索“联合开发+分成”“区域权益分层授权”“技术平台授权”等多元模式。同时，通过早期管线的分阶段授权，分散单一管线的风险并获取持续现金流。

不难发现，从早期单个企业突破到如今集体性的全球合作，中国创新药企已从“卖青苗”的质疑声中走出，逐步成长为全球医药创新不可或缺的力量。未来，随着更多企业以扎实的临床数据、差异化的管线布局和深度的国际合作证明自身实力，“依赖首付款”的短期逻辑将逐步让位于“长期价值兑现”的可持续增长模式——这既是创新药企国际化的必经之路，也是中国医药产业升级的关键一步。