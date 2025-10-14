南方财经21世纪经济报道记者胡慧茵

随着全球资本市场的紧张情绪在本周延续，周二日本股市下跌、金融资产遭到抛售。

截至10月14日收盘，日本日经225指数下跌2.58%，东证指数下跌1.99%。其中，科技股和银行股是本次下跌的主要板块。有分析认为，日本资本市场的震荡，是受到上周五日本公明党退出与自民党组成的执政联盟消息的影响，这意味着随时可能出现新任自民党总裁高市早苗无法出任首相的“黑天鹅”事件。

此外，日元和日债也在剧烈波动。14日下午，日元兑美元汇率由跌转涨，有分析认为是避险需求增加的结果。但本月内日元走势偏弱，全月来看，日元兑美元累跌2.79%。另外，日本长期国债收益率则保持上涨，凸显投资者对日本国债的冷淡。

日股因政坛动荡承压

10月13日，周一，全球股市因美国关税威胁大幅波动，而日本股市还受到该国政坛动荡的负面消息影响。

周二截至收盘，日经225指数收跌2.58%或1241.48点，报46847.32点；东证指数跌1.99%，报3133.99点。中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇向21世纪经济报道记者分析称，日经225和东证指数的大幅下跌，与日本执政联盟破裂有一定关联，目前日本政局动荡，新任首相可能“难产”，自民党能否继续执政存疑，这些都引发了市场对于日本政局不确定性的担忧，导致投资者避险情绪上升，从而抛售股票，特别是科技股和银行股作为对经济前景和政策变化敏感的板块，更容易受到影响。

项昊宇进一步表示，美国金融市场对日本有很强的传导效应，本周一亚太股市受到上周五美股大跌影响而普遍下跌，周一日本股市恰逢节假日休市，所以日股大跌的反应延后了一天，另外美国的关税威胁会对日本出口导向型产业产生负面预期，导致股市承压。

他预计，短期内日股走势将继续受政治不确定性、全球经济和经贸局势的影响，“若政局能迅速稳定，且全球风险偏好回升，日股有望企稳反弹；但如果日本政坛僵局持续，叠加外部不利因素，日股仍面临下行压力，波动性将增大。”

日债或跑输全球债市

在日股回调的同时，日本的债汇市场也产生剧烈震荡，日元仍保持弱势、超长期日债价格继续下跌。

截至北京时间20时，日元兑美元微涨0.14%，日本20年期国债收益率涨0.15%，日本30年期国债收益率涨0.81%。

“日元传统上被视为主要的避险资产之一。美关税政策威胁会引发市场对全球经济增长放缓、贸易摩擦升级的担忧，从而增加了市场避险情绪，导致全球资金流向避险资产。因此，日元走强一定程度上是全球风险厌恶情绪上升的反映。”项昊宇认为，日本执政联盟破裂带来的国内政治不确定性，虽然通常对本国股市是利空，但对日元而言，也可能在一定程度上刺激了投资者抛售日股等风险资产，回流日元，从而强化了日元的避险属性。

另一边，日债显著遇冷。10月10日，新发行的基准10年期国债收益率升至1.7%，较前一日收盘上升0.01个百分点，创下17年来最高水平。截至目前，日本超长期国债收益率仍在飙升。

项昊宇表示，有以下几个原因造成日本超长期国债收益率飙升：首先是主张货币宽松和财政扩张的高市早苗不一定能顺利当选日本下任首相，引发市场重拾对日本央行货币政策正常化的预期。如高市无法就任首相，市场预期日本央行可能加快退出超宽松货币政策，甚至可能进一步加息或调整购债计划，从而推高了长期国债收益率；其次，是对日本财政可持续性担忧，日本政府债务占GDP比重超过260%，目前政局不稳，新政府为稳定执政基础，很有可能推出新的财政刺激措施，增加财政支出，甚至采取减税措施，市场会担忧未来国债发行量增加，或导致财政恶化，从而要求更高的收益率作为补偿。

新加坡隆奥银行高级宏观策略师Homin Lee指出，日本国债可能因为全球贸易局势紧张而获得一些积极的溢出效应，但由于日本财政政策的不确定性，日本国债仍难以跑赢全球市场。

项昊宇也持相近的观点。他认为，从绝对收益率来看，由于日本央行长期维持极低利率政策，日本国债的收益率在过去很长一段时间确实低于多数发达国家国债，随着日本央行启动货币政策正常化，日债收益率有所上升，但在中短期内要跑赢全球高收益率债券仍不现实，特别是若日本通胀回落或全球利率环境发生逆转，情况会更加复杂。

日本加息时间再成迷

目前，引发市场担忧的，是日本可能更难进入加息通道。隔夜指数掉期交易显示，日本央行本月加息的可能性约为10%，而10月初这一可能性高达63%。

“在政局不稳、政府更迭可能性的背景下，日本央行可能更倾向于保持谨慎，推迟加息，以避免在政治敏感时期采取可能对经济产生重大影响的行动。此外，尽管通胀持续，但如果政治动荡加剧了经济前景的不确定性，日本央行可能需要更多时间来评估风险。”但项昊宇还表示，最新情况已经发生了变化，执政联盟破裂导致高市就任首相的前景存在不确定性，未来新政府货币政策到底是偏鸽派还是鹰派，目前还不确定。因此，在日本政局恢复稳定后，日本央行将根据新政府的政策倾向，以及实际的经济数据指标，来判断是否要推进加息进程。