编者按：消费者的信任与喜爱，是面向大众的消费企业最宝贵的市场资源。近年来，随着消费品牌与公司经营全流程环节的绑定程度不断加深，每一次消费产品舆情的出现、演变和定调，既考验其品牌长期建设和应急策略的有效性，也反映了其整体企业文化与运作机制中的特征。

南方财经全媒体·21世纪经济报道消费新闻部长期关注消费类企业的舆情动态，在跟进新闻动态、传递有效信息和反映消费者诉求的基础上，希望以每一次典型舆情案例的出现和应对为切口，观察企业在面对突发性公共事件和舆论环境变化时的处理过程，从而以更全面的视角看待企业在品牌、市场运营管理中的得失，从而为行业做出预警和警示。

为此，南财·21消费新闻部综合企业在舆情预警与回应中涉及的公开操作维度，形成量化评分机制——具体而言，包含舆情管理及响应、舆情回应、事件处理、品牌影响四个一级指标和预防机制、回应直接度、信息透明度、处理长效性等14个二级指标，按照百分制根据重要性对不同指标赋值并打分，并以《消费舆警指数》对企业的应对速度、态度与有效度进行分析评价，为企业品牌管理与消费者的品牌认知提供参考。

21世纪经济报道记者朱艺艺报道

舆情事件：红油面皮出现虫子，阿宽食品回应：或因储存不当

事件回顾：近日，有网友在社交平台上爆料，其在线上购买的四川白家阿宽食品产业股份有限公司生产的酸辣味红油面皮，每一包都发现疑似“蛆”的虫子，质疑品牌品控问题。

根据网友提供的产品信息，该面皮生产日期为2025年7月28日，仍在保质期内。该网友称，刚泡好一包就发现其余每包均有虫状物，随即与线上店铺客服沟通。客服询问“外包装是否刚刚开封”，得到确认答复后，仅提出“退款或重新补发一提”的方案，但未直接回应品控的问题。

对此，有媒体致电四川白家阿宽食品产业股份有限公司官方客服，其解释，经质量人员初步判断，虫体为印度谷螟幼虫，目前无法仅凭图片确定具体成因，但结合产品特性分析，可能与包装破损或储存环境有关。

该工作人员进一步解释，该产品为非油炸面皮，消费者购买的是提装的产品。为防止胀气，面饼收缩膜包装上有透气孔，外包装已提示“开封后建议低温、阴凉干燥处储存并于10日内食用完毕”，避免与米面等混放。如储存环境潮湿或温度偏高，此类问题在夏季出现频率较高。

对于是否涉及生产质量问题，客服表示，产品从出厂到销售需经多个环节，不排除为分销商储存不当所致，目前已积极处理此事。目前，阿宽食品方面提出按单袋实付金额的5倍对消费者进行补偿，并将主动联系消费者推进后续处理。

涉及企业：阿宽食品

舆警分值：

南财点评：作为中国方便速食领域的“隐形冠军”，阿宽食品不仅手握两大自有品牌“阿宽”和“白家陈记”，还是麻六记、百草味、李子柒等知名品牌的代工方。

虽然阿宽食品解释了此次虫体事件的可能原因“分销商储存不当”，但并未进一步提供涉事产品的出厂检测、包装或流通环节监控等相关证据，回应相对模糊。

事实上，此次虫体事件并非个例，而是阿宽食品长期品控缺失的冰山一角。

梳理公开信息，阿宽食品近年来多次因食品安全问题引发争议：今年7月，作为麻六记酸辣粉代工方，阿宽食品曾发布《关于麻六记部分批次酸辣粉产品召回的声明》，称其代工的麻六记270g规格的酸辣粉部分批次出现个别粉饼发白、发霉现象，问题集中在两批次产品，主要原因是生产过程中消杀环节存在不足，可能导致部分产品受环境细菌污染，涉及的产品现已经全部下架，并启动召回；在社交媒体和消费投诉平台，关于阿宽食品的食安问题的投诉也有数百条。

从历次事件的处理方式看，阿宽食品除了 “个案补偿、口头致歉” ，亟需将品控覆盖 “生产-包装-仓储-流通” 全链条环节，建立更为透明的质量控制和追溯体系，避免 “头痛医头” 的应对策略。