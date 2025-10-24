您的浏览器不支持音频播放。

南方财经记者 梁欣 广州报道

健全多层次养老服务体系，让老年人安享幸福晚年，是事关民生福祉的重要课题。本期节目，我们邀请到泰康之家广东分公司总经理谢杰先生做客，与大家聊一聊泰康如何以养老金融助力多层次养老服务体系构建。谢总好。

谢总：主持人好，大家好。

主持人：上集节目介绍到泰康构建了“支付+服务+投资”三端协同的新寿险模式。我们也知道，泰康核心优势是在“医养康宁”实体服务体系。“泰康之家·粤园”作为泰康之家在广东区域投资布局的首家旗舰养老社区，运营至今取得了哪些亮眼的成绩？能否分享一个让您印象深刻的、关于粤园居民的故事，来具象化地展示泰康倡导的“享老”生活方式？

谢总：好的。“泰康之家·粤园”自2017年开业以来，受到了政府及社会各界的广泛认可。作为连续两次荣获广东省民政厅颁发的“五星级养老机构”，粤园近年来还荣获“广东省银发经济产业十年品牌企业”、“广东省老龄产业协会会长单位”等50余项荣誉，在促进养老产业上下游协同发展、创新养老服务产品与模式等方面起到了示范带头作用，已然成为大湾区养老行业内的医养示范新标杆。

目前，已有超1150位居民长辈选择在粤园开启他们的崭新生活篇章，平均年龄为84.6岁。在泰康之家标准化运营体系的指导下，我们为居民打造了“温馨的家、开放的大学、优雅的活力中心、高品质的医疗保健中心、长辈精神和心灵的家园” 五位一体的享老生活方式，并在活力养老、医养融合、康复护理、智慧养老、适老化设计等方面带来全方位的享老新体验。

可以说，我们的每一位居民，都是泰康之家所倡导的“享老新生活方式”的代言人。这里我想介绍一位长辈：赵士修叔叔。作为一名褪下戎装多年的老兵，前两年的时候，叔叔重新拾起中断50余年的口琴梦想，在我们“追梦计划”的支持下，办了人生的第一场个人演奏会。这个故事还登上了新闻热搜，受到了58家媒体的广泛传播。

叔叔是这样说的：“一辈子辛苦劳碌，在粤园饮食起居有人照顾，康复医院就在旁边，省心又安心。”当他入住后，看到同住的居民们开始办画展、演话剧，有人开班授课，有人学新技艺，这种“谈笑有鸿儒”的文化氛围，激发了他后来创建口琴俱乐部和民乐乐团的信心，他希望能够将自己对音乐的热爱传递给更多的人。如今，赵叔叔和他的音乐挚友经常在社区内举办演出，成为了粤园一道亮丽的风景线。他的故事，充分展示了泰康之家所倡导的“享老新生活方式”，即：持续创造晚年银发价值，让生命的旅程流光溢彩。

主持人：从过往观念里的“被动养老”到“主动享老”，泰康之家采取了哪些创新的方式来突破发展？

谢总：在中国传统观念的长期影响下，养老常常被视为一个被动接受照顾的过程。在过去，人们往往认为老年人随着年龄增长，身体机能下降，只能依靠他人的照料来度过晚年，生活局限于基本的衣食住行保障，缺乏对精神文化需求的关注与满足 。

而泰康之家犹如一股创新的浪潮，彻底颠覆了这一传统观念，创造性地提出了 “主动享老” 的新理念。这一理念并非仅仅是一句简单的口号，而是深深扎根于泰康之家的运营模式与服务体系中，通过系统化的设计和全方位的服务，将其精准地落实到居民的每日生活当中 。

正如刚才所提到的居民故事，其实我们的养老社区每天都在上演着长辈们追求自我、实现梦想的精彩篇章。今天的泰康之家，可以说是长者实现终身学习和价值再创造的“长寿经济试验田”。这些生动案例证明，年龄在泰康之家不再是限制，而是开启全新人生阶段的契机。他们用自己的行动证明了，即使到了老年，依然可以不断学习、不断成长，创造出属于自己的精彩。

基于此，我们围绕居民的精神文化需求，打造了一整套成熟且丰富的文娱服务体系。为让老年人学会“享老”，泰康之家乐泰学院开办了长寿时代、人文、艺术、科技、健康5大学院，开设了电影、播音、智能手机、经络操、模特形体等200余门课程。此外，我们还创建了300余个居民兴趣俱乐部，并组建了北大、清华、中大等42个校友会，让社区文化蓬勃发展，也让居民有机会展现自己的才华和智慧，从而实现自我价值提升。

为回应新时代老年人的社会参与意愿，泰康之家通过发起“乐泰公益计划”，组织“乐泰学院义工讲师团”“科学先生志愿行动”“科学之光爱心行动”等一系列公益活动，让“公益向善”成为老年人的全新生活方式。如今已经，在整个泰康之家已发展的居民义工超1300位，志愿服务总时长超7.8万小时，人均服务时长超60小时。

这个充满活力与文化气息的环境中，许多居民长辈有了更多机会展现自己的才华和智慧，从而实现自我价值的提升，曾经在工作岗位上忙碌一生的他们，退休后在泰康之家的社区里，凭借自己的特长和热情，成为了社区文化建设的积极推动者，获得了尊重与赞誉，也输出了更多银发智慧再创造的价值。

长远看来，泰康之家的“活力养老”“文化养老”等长寿经济文化新生态，是对传统养老观念的一次深刻变革。它打破了人们对老年人生活的刻板印象，提倡老年人在晚年继续学习、继续成长，实现自我价值的再创造，也让“被动养老”真正变成“主动享老”。

今年是泰康之家开启全国化运营实践的十周年。在这十年里，我们秉承尊重生命、关爱生命、礼赞生命的核心价值观，持续探索实践经验，致力于颠覆传统的养老模式，为中国长者提供更高品质、更多样化的养老服务供给，也为推动我国银发经济高质量发展贡献了泰康方案。

主持人：我们知道，泰康搭建起了全国性的大健康生态体系网络，在广东区域，泰康之家是如何联动体系内医疗资源（如综合医院、康复医院、泰康口腔等）进行协同，为广东客户提供“医养融合”的全方位保障？

谢总：泰康在新寿险模式下，一方面发挥保险资金的“耐心资本”“长期资本”作用，推动医养康宁基础设施建设，不断丰富养老金融供给；另一方面整合碎片化的服务，形成全生命周期的医养康宁服务体系。

聚焦在医养融合方面，具体说来：随着长寿时代来临，人人带病长期生存成为常态，老年人对于高品质的医疗保障需求日益旺盛，但“在医院不能养老，在养老院又不能看病”的困局亟待破解。因此，早在十年前，泰康之家就首创了“一个社区、一家医院”的医养融合新模式，在社区标准化配建以老年医学、康复医学和健康管理为核心的康复医院，建立了“社区初步处理-康复医院深度处置-外院紧急转诊”三级急救服务网络。此外，也逐步建立了从医务室到康复医院、到泰康综合医院、再到生态合作医院的四级医养融合服务体系，聚焦老年全生命周期关键环节，为居民提供一站式、连续性服务，有效解决了医养服务衔接难题。

同时，泰康之家打造了“1+N”多学科照护模式，建立了由个案管理师、管家、护理、康复、医疗、社工、文娱、运动、餐饮、营养等岗位组成的多学科服务团队，为老年人提供全方位的整合照护服务。此外，泰康之家打造了一套“感知-决策-执行”三位一体的智慧医养体系，并陆续推出了像小泰智能音箱、紧急定位报警卡等多款备受社区居民好评的智慧医养产品，让科技赋能一线运营和照护服务。

像专注高品质口腔健康管理服务的泰康口腔，与我们的养老社区形成了定期上门、专车接送等合作服务；泰康在深圳投资建设的三甲综合医院：深圳前海泰康医院，与广州粤园、深圳鹏园构成了同城紧密型医养融合体，积极开展多学科专家MDT、查房、远程诊断报告以及上门义诊等服务。我们充分发挥自有三级医院在急重症诊疗上的专业能力和老年学科群的特色优势，打通健康管理、就医绿通、急性期治疗、康复、护理、养老照护的全流程服务，实现了更高层次的医养融合，为客户提供全方位的医疗健康保障。

主持人：您作为泰康之家广东分公司的负责人，能否和我们介绍一下，泰康之家未来的发展规划，以及在大湾区的布局情况？

谢总：好的。粤港澳大湾区作为国家战略发展区域，不仅经济活力强劲，而且人口老龄化问题日益凸显，对高品质养老和医疗健康服务的需求极为迫切。因此，大湾区一直是泰康大健康产业生态体系深度布局的核心区域之一。包括刚才提及的深圳前海泰康医院、泰康口腔、已及我们广东惠州的人文纪念园“罗浮胜景”等众多实体服务项目，这些项目，在泰康经过多年的深耕下，已实际构建起了一张“医养康宁”全覆盖的大湾区实体服务网络。

针对核心的养老业务，2017年开业的广州粤园、2023年开业的深圳鹏园，以及预计于2026年底投入运营的佛山禅园，将在大湾区形成“一省三园”的布局。此外，粤园二期的项目工程也在紧锣密鼓的建设中，我们将进一步扩大床位规模、完善服务设施，为更多长辈提供更高品质的医养服务。

值得一提的是，《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》明确提出：贯通协调居家社区机构三类养老服务形态，并鼓励社会力量扩大优质机构养老服务供给。

泰康之家经过十年的全国化运营沉淀，在养老服务的标准化建设、专业人才培养、运营管理模式等方面积累了丰富的经验，形成了一套成熟的高品质服务流程和标准，有能力对外进行标准化和专业化输出。

基于此，泰康之家锚定了未来十年的发展战略，即：深入打造“旗舰CCRC社区-城心机构-社区+居家业务”三位一体的"城市养联体"模式。其中，旗舰CCRC社区输出管理标准与专业资源、专业服务团队，城心机构扎根社区提供精准服务，居家养老服务则将关怀渗透至家庭，协同构建全场景、全周期的养老服务生态。

这种“城市养联体”模式能够充分整合不同层级的养老资源，满足不同长辈的养老需求，提高养老服务的可及性和便利性。而这些实践，在托举长辈们幸福晚年的同时，也印证了泰康首创的“保险支付+医养服务”商业模式的可持续性，积极助力做好养老金融大文章。

今年，我们也准备加大在大湾区的投资布局，目前珠海正在选址阶段，同时在深圳、广州，也在寻求第二选址。计划未来5年，我们要把整个大湾区的养老床位扩张到1万张以上，进一步纾解广东省、大湾区日益增长的养老压力，为更多老年人提供高品质的养老选择。

总之，从养老筹资到服务触达，再到产业支撑，泰康始终以长期主义打磨长寿时代寿险养老服务链，积极发挥养老金融的力量，为支持多层次养老保障和服务体系建设提供可资借鉴的“泰康方案”。

我们衷心地希望，让更多的长辈在长寿时代能够安享幸福晚年，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐” 的美好愿景。

