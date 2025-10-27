（资料图）

21世纪经济报道记者胡慧茵 报道

日股突破50000点关口，续创历史新高。

10月27日，日本股市高开涨超1%，之后股价一路上扬。截至收盘，日经225指数涨2.46%或1212.67点，报50512.32点，是75年来首次突破5万点大关，创下历史新高。从上周开始，受“高市交易”影响，日经225指数屡创新高，仅上一周，日经指数就已经上涨超1700点。

就目前来看，以“日股涨、日元跌”为特征的“高市交易”仍在持续。据央视新闻报道，10月24日，新任日本首相高市早苗发表施政演说，称本届政府的首要任务是解决日本民众面临的物价上涨问题，还会推进政治改革以恢复民众对政治的信任。市场对日本政府加大财政支出的预期，持续提高股市。

但事实上，除了日本股市，亚太股市均表现强势。截至发稿，上证指数上涨1.18%，报收3996.94点；恒生指数上涨1.05%，报26433.7点；韩国KOSPI指数涨2.57%，收报4042.83点，再创历史新高；澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.41%，报9055.6点。东南亚股市多数上涨，富时马来西亚综指涨0.32%，报1618.38点；富时新加坡海峡指数涨0.41%，报4440.3点；泰国SET指数涨0.73%，报1323.52点。消息面上，据央视新闻报道，美国总统特朗普已于当地时间10月25日启程前往东南亚，展开为期一周的亚洲三国访问行程，将先后访问马来西亚、日本与韩国。

受多项利好进展推动的风险偏好情绪影响，包括日股在内的亚太股市走强。但日本央行已经警告，日本股市已有过热的迹象。日股是否还具有长期投资的潜力？展望本周，超级央行周来袭，日本央行将公布利率决议。若“高市交易”持续，日本央行将如何抉择，日本经济又将经受哪些影响？

潜藏风险

10月27日，日经225指数突破5万点大关。

“日股在去年创下最高的年度收盘水平后，仅一年，再达到突破5万点的高度，显示出日股强劲的上涨势头。”中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇向21世纪经济报道记者说。

项昊宇分析称，目前有四大要素引爆日本股市：一是日本企业盈利增长和低估值吸引力。相较于美股，许多日本企业还在一定程度上被低估，而且日本企业持续实施公司治理改革，提高股东回报，吸引了海外投资；二是宽松货币政策和日元贬值。日本央行长期维持超低利率，推高了风险资产价格，而日元持续贬值有利于出口企业的盈利；三是新首相高市早苗的经济政策预期，市场预期高市早苗将延续扩张性的财政和宽松的货币政策，即“高市交易”推动了股市上扬；四是外部利好因素，美国关税的不确定性缓和，为亚洲市场带来了乐观情绪。

渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰则向21世纪经济报道记者表示，日股在高市早苗就任后反应积极，是因为持续的政治不确定性逐渐消退，市场开始接受“早苗经济学”，“预计接下来高市将聚焦于扩张性政策，与日本央行联手应对通胀等长期存在的经济问题，并继续支持企业改革。”

因延续“安倍经济学”的宽财政与松货币主张，高市早苗倡导的“早苗经济学”备受关注，还持续掀起“高市交易”。此外，中国银行研究院主管王有鑫还认为，日股飙升在一定程度上受益于全球流动性逐渐宽松，以及亚洲价值链优势凸显。他向21世纪经济报道记者分析称，亚太地区以高科技产品出口为主的工业制造国，凭借着在半导体、新能源汽车、AI等新兴产业中的产业价值链优势，股指得到更多资金追捧，其股票价格上涨具有产业支撑基础和盈利增长预期。

然而，日本股市持续暴涨的行情引发日本央行的担忧。上周四，日本央行称日本股市出现过热的早期迹象，并警告美国贸易政策的不确定性可能引发市场剧烈修正，进而冲击金融机构。从目前来看，近一年半时间内，日经指数从4万点升至5万点以上。

在股价过热的情况下，后续日股是否存在泡沫化风险？项昊宇认为有这样的可能，主要是因为日股缺乏经济基本面的支撑，而且过度依赖宽松货币政策和财政扩张的刺激。他进一步表示，若高市新内阁的大规模支出计划引发国债抛售、收益率飙升，或外部市场出现大幅回调，都可能触发投机性资金快速撤离，导致资产价格大幅修正，“日本央行对金融失衡的警示，正是出于对避免重蹈当年泡沫经济覆辙的担忧。”

王有鑫也表示，后续如果日本股指继续大幅攀升，市盈率继续快速走高，将透支企业未来上涨动能，日本股市存在泡沫化加剧风险，若市场环境出现变化，或外国对冲基金快速调整仓位，可能放大资产价格波动。

谈及日股接下来的走势，王昕杰认为，短期内因乐观情绪持续日股将维持高位。但在未来半年至一年里，能否与日本执政联盟中的维新会达成共识、日本企业季度业绩可能低于预期等结构性阻力和政策的不确定性或限制日股进一步上行的空间。

展望未来，项昊宇认为，受益于结构性改革和创新高的企业股价与单纯依赖日元贬值或流动性驱动的企业股价会呈现差异化走势。

两难处境

受到“高市交易”逻辑的影响，日元汇率和日股呈现“跷跷板”走势。日股飙升的同时，日元进入贬值通道。

10月27日，日元兑美元汇率持续走软，盘中一度跌破153关口，跌超0.2%，之后日元略有回升，日元兑美元汇率回升至152.7附近。截至北京时间19点，日元兑美元汇率为1美元兑152.7日元。

项昊宇表示，日元汇率和日股表现呈现明显的逆相关关系，这种交易逻辑基于市场预期高市早苗将推行扩张性财政和宽松货币政策，可能会干预或延缓日本央行的加息进程，导致日美利差扩大，进一步推动日元贬值。

日元汇率持续贬值，进一步凸显日本遭受输入性通胀的风险。如今放在高市早苗眼前的是两难选择：若继续为支持出口而放任日元贬值，日本的输入性通胀可能会陷入失控，最终迫使日本央行提前加息；若选择干预汇率以抑制通胀，则可能削弱日本企业的出口竞争力，从而削弱日股。

在此之前，日本国内通胀持续升温。日本央行公布的数据显示，日本9月核心消费者价格同比上涨2.9%，不仅仍高于央行设定的2%的目标水平，而且较前一个月2.7%的涨幅进一步加速。

同一时间，日本民众的生活正因为日元大幅贬值遭受冲击。根据厚生劳动省公布的数据，截至去年年底，由于工资涨幅追不上物价涨幅，日本实际工资连续3年同比下降。今年以来，实际收入萎缩势头未减，实际工资已连续8个月同比下降。可以看出，日本民众的购买力正在下降。

日本法政大学经济学部教授小黑一正指出，未来物价上涨恐将长期化，日元贬值和进口物价上涨将进一步挤压民众钱包，给日本政府和央行的政策平衡带来更大挑战。

“持续的‘高市交易’会影响日本央行的加息进程，并增加其决策的复杂性。”项昊宇表示，市场预期高市内阁倾向于维持货币宽松，这种预期已通过“高市交易”反映在日元贬值上。这使得日本央行面临两难。一方面，持续的日元贬值加剧了输入性通胀，以及日股的过热迹象，这为央行进一步收紧货币政策提供了依据。另一方面，高市早苗的扩张性财政主张和市场对干预的担忧，可能使日本央行在政策措辞上更加谨慎，以维护其独立性。

他认为，如果日本央行在本周做出超出市场预期的“鹰派”表态，可能会暂时逆转“高市交易”，但同时央行也会面临来自日本政府的压力。

据新华财经报道，一项最新调查显示，多数经济学家预期日本央行将在四季度上调政策利率，主要受日元持续贬值带来的输入性通胀压力驱动。尽管高市早苗主张积极财政政策并可能对央行施加影响，但市场普遍认为这不会显著延缓货币政策正常化进程。绝大部分经济学家预测，到2026年3月底，日本央行将至少加息25个基点，使短期政策利率从当前的0.50%升至0.75%。

高市早苗作为安倍路线的坚定继承者，她提出的经济政策“早苗经济学”有着浓厚的安倍色彩，被称为“安倍经济学”2.0版。然而，不少市场分析认为，“早苗经济学”难以成为“安倍经济学”的翻版。中信证券分析称，日本目前的通胀形势与安倍时期全然不同，当前经济也不需要太多逆周期调节政策。

项昊宇认为，“早苗经济学”正在带来“非理性繁荣”，“高市早苗主张的扩张性财政支出和宽松货币政策，一定程度上能够有效刺激总需求，提振市场信心，并直接推动相关战略产业的增长。这也有利于短期内促进经济增长和物价回升。然而，长期来看，加大财政支出对日本经济的风险可能更为突出。日本政府债务规模已突破GDP的250%，继续大规模财政扩张将加重债务负担，可能引发国债市场的波动和金融风险。其次，大规模刺激政策可能助推通胀，若缺乏结构性改革配合，这种通胀可能是不可持续的成本推动型通胀，难以带来持久的内生增长，最终可能导致经济陷入‘滞胀’困境。”