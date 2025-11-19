2025年11月19日中午：大多数澳大利亚人的个人收入来自工作薪酬，但投资也成为越来越多人的收入来源。澳大利亚统计局新发布的数据揭晓年收入中位数最高的五大行业（收听播客，了解详情）。

本期新闻要点：

新数据揭晓澳洲年中位收入排名前五行业；

澳洲联邦警察向准备离境的留学生发出警告；

因违反反诈骗规定 Optus被罚近83万澳元；

澳洲联邦科学与工业研究组织将裁数百岗位。

收听完整播客系列

SBS 新闻快报

根据澳大利亚统计局（ABS）上周五（11月14日）新发布的个人收入数据，全国个人税前总收入达1.3万亿澳元，个人收入中位数微超5.8万（58,216）澳元，较之前一年增加5.7%。该数据基于2022-23财年的收入统计。

先来看看年收入中位数最高的五大行业。

采矿业从业人员的年收入中位数最高，将近15万（149,362）澳元；其次是电力、燃气、水务及废物处理行业，中位收入大约为10.5万（105,158）澳元；第三是信息媒体与电信行业，为9.23万（92,300）澳元；第四是公共行政与安全行业，略超8.8万（88,151）澳元；第五是金融与保险行业，略超8万（80,173）澳元。

住宿与餐饮行业的年中位收入最低，略超2.2万（22,270）澳元，然后是艺术与休闲服务业，略超3.7万（37,057）澳元。

对79.9%澳大利亚人来说，受雇的收入仍是主要的收入来源，比 2021-22 财年的 80.1% 略有下降。与此同时，越来越多人从投资中获得收入，这一比例为11.8%，高于2021-22 财年的 11.3%；从自营业务获得收入的人数减少，从 6.7% 降至 6.5%；还有一部分人从退休公积金中获得收入。

从年龄段来看，45-54 岁的澳大利亚人年收入中位数最高，将近8.1万澳元（80,926）澳元；其次是35-44 岁群体，将近7.8万（77,912）澳元；24岁及以下的年轻人年中位收入最低，略低于2.4万（23,840）澳元。

在所有年龄段中，男性的年中位收入都更高。

澳大利亚联邦警察向准备离境的留学生发出警告

澳大利亚联邦警察（AFP）向准备离境的国际留学生发出紧急警告：切勿将自己的银行账户和身份证件出售给犯罪分子。

犯罪团伙向准备回国的留学生开价 200 至 500 澳元，以换取他们的身份证明文件和使用他们的澳大利亚银行账户；然后再利用这些信息冒充真实身份或从弱势澳大利亚人手中骗取存款。

他们还可能向学生提供约 10% 的提成，按收到的金额进行分成。

澳大利亚联邦警察表示，虽然这些提议表面上被包装成合法的，但绝非如此，学生可能会因此与犯罪网络长久联系在一起。

因违反反诈骗规定 Optus被罚近83万澳元

电信公司Optus因违反反诈骗规定被罚大约82.6万（826320）澳元，原因是诈骗分子在2024年多次绕过其第三方身份验证系统的部分程序，访问了客户的银行账户。模具前罚金已支付。

澳大利亚通信和媒体管理局（Australian Communications and Media Authority）表示，任何电信公司未能建立健全的客户身份验证系统都是不可原谅的。

CSIRO将裁多达350个全职研究岗位

澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）宣布，为应对长期财务可持续性挑战，将裁减多达 350 个全职研究职位。

该机构发布声明称，其资金增长未能跟上运营成本的上涨，该机构对研究组合进行了18个月的审查，将把重点重新放在关键研究领域，已确定减排和人工智能等技术是其首要任务。

该机构首席执行官道格·希尔顿博士（Doug Hilton）表示，作为此次重组的一部分，该机构将在设备和基础设施上投资8000万至1.35亿澳元。

欢迎下载应用程序SBS Audio，订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话音频内容。请在YouTube、X、Instagram、微博和微信平台关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

墨尔本地铁将提前开通 悉尼地铁西线迎来重大进展

【现场说法】毒驾在昆州必酒驾更致命 毒驾会面临什么法律后果？

澳洲失业率攀升，心理健康职业作业治疗师教人“如何生活”

【生活相对论】三小时免费用电计划若实施 你会调整自己的用电习惯吗？

澳洲电价不断飙升之际 他如何省下数千元电费？

【对话后浪】除了养家糊口 工作还有别的意义吗？