深入学习贯彻党的二十届四中全会精神 以高质量发展新成效谱写中国式现代化新篇章

郑栅洁

习近平总书记强调，研究制定好“十五五”规划，对于推动我国经济社会持续健康发展，为如期基本实现社会主义现代化奠定更加坚实的基础，具有重大意义。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》），全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署。我们要深入学习领会全会精神，以高度的政治自觉和行动自觉狠抓贯彻落实，推动“十四五”规划圆满收官，扎实做好“十五五”时期经济社会发展各项工作。

一、“十四五”发展成就为“十五五”经济社会发展奠定坚实基础

“十四五”时期我国发展历程极不寻常、极不平凡，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，迎难而上、砥砺前行，五年规划主要目标任务即将胜利完成，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，中国式现代化迈出新的坚实步伐，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。

经济运行稳中有进，高质量发展扎实推进，“十四五”前四年经济平均增速达到5.5%，在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长的年均贡献率保持在30%左右，预计今年经济总量将达到140万亿元左右。新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，制造业增加值连年超过30万亿元，规上高技术制造业增加值年均增长9.2%，2025年我国在全球创新指数排名中首次跃升至第10位。全面深化改革进一步推进，影响高质量发展的体制机制加快破除，全国统一大市场建设纵深推进，市场准入负面清单事项缩减至106项，4200多件阻碍要素流动的措施得到清理。高水平对外开放不断扩大，高质量共建“一带一路”走深走实，中欧班列开行数量和辐射范围不断扩容，多元化贸易格局加快形成。民生保障扎实稳固，年城镇新增就业稳定在1200万人以上，居民人均可支配收入年均实际增长5.5%、与经济增长保持同步，全面建成小康社会目标如期实现，脱贫攻坚成果巩固拓展。绿色低碳转型步伐加快，生态环境质量持续改善，创造了发展中大国经济社会快速发展的同时有效保护生态环境的成功实践。国家安全能力有效提升，粮食、能源供应和风险管控能力进一步加强，产业链供应链韧性和安全水平稳步提升，经济运行稳定性和抗风险能力不断增强。“十四五”时期我国经济社会发展重大成就的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。“十四五”时期必将在中国发展史上留下浓墨重彩的一笔，也为“十五五”时期的发展奠定了十分坚实的基础。

二、准确把握“十五五”时期我国发展环境面临的深刻复杂变化

习近平总书记强调，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。《建议》准确把握未来5年我国发展大势，指出大国关系牵动国际形势，国际形势演变深刻影响国内发展，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，强调巩固拓展优势、破除瓶颈制约、补强短板弱项。我们要以更高的政治站位和更强的全局视野，积极识变应变求变，自觉把思想和行动统一到党中央关于“十五五”时期发展形势的科学判断上来，始终保持战略清醒，牢牢把握战略主动。

在世界百年变局的深刻演进中把握“十五五”时期发展环境。世界百年变局加速演进下机遇和挑战并存，大国博弈更加复杂激烈，世界变乱交织、动荡加剧，单边主义、保护主义抬头，国际经济贸易秩序遇到严峻挑战，世界经济增长动能不足。与此同时，国际力量对比深刻调整，全球南方群体性崛起，经济全球化仍是不可阻挡的历史潮流，新一轮科技革命和产业变革加速突破。我国综合国力和国际影响力加快提升，推动构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议日益深入人心；我国坚决反制贸易霸凌行径，展现大国责任担当，具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素。

在中国经济高质量发展大势中把握“十五五”时期发展环境。“十五五”时期，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。中国特色社会主义制度优势更加彰显，为社会主义现代化建设提供根本保障。超大规模市场优势不断夯实，内需潜力加快释放。完整产业体系优势不断拓展，在全球产业链供应链中占据关键位置。丰富人才资源优势持续增强，创新发展人才支撑更加有力。同时，发展不平衡不充分问题仍然突出，新旧动能转换任务艰巨，民生保障存在短板弱项，重点领域还有风险隐患。这些都是发展中的问题、前进中的挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民勠力同心、众志成城，我们完全有信心有能力应对各种风险挑战，推动“十五五”时期经济社会发展再上新台阶。

三、不折不扣落实好“十五五”时期经济社会发展重大战略任务

习近平总书记强调，在贯彻落实全会精神过程中，要着重把握以下几点——坚定不移推动高质量发展、加快构建新发展格局、推动全体人民共同富裕迈出坚实步伐、更好统筹发展和安全、统筹推进各领域工作。全会明确提出“十五五”时期经济社会发展的指导思想、必须遵循的原则和主要目标，围绕12个领域部署一系列战略任务和重大举措。全国发展改革系统将深入学习贯彻全会精神，把全会擘画的宏伟蓝图细化成施工图、路线图，确保“十五五”时期经济社会发展重大战略任务落实、落细、落到位。

坚持以经济建设为中心，扎实推动高质量发展。建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。《建议》将这一任务摆在12个领域首位，关键是优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。促进服务业优质高效发展，提高现代化服务业与先进制造业、现代农业融合发展水平。加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。加强原始创新和关键核心技术攻关，采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展，深入推进数字中国建设。加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰，加快形成绿色生产生活方式。

做强国内大循环，畅通国内国际双循环。建设强大国内市场，加快构建新发展格局。坚持扩大内需这个战略基点，大力提振消费，扩大有效投资，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点，促进国内市场和国际市场高效联通，以国内大循环更好牵引国际循环。加快构建高水平社会主义市场经济体制，增强高质量发展动力。更好发挥经济体制改革牵引作用，充分激发各类经营主体活力，加快完善要素市场化配置体制机制，提升宏观经济治理效能。扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面。稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制，以开放促改革促发展。积极扩大自主开放，推动贸易创新发展，拓展双向投资合作空间，高质量共建“一带一路”。

在发展中保障和改善民生，提高人民生活品质。加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕。深入实施就业优先战略，完善收入分配制度，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。同时，坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，办好人民满意的教育，健全社会保障体系，推动房地产高质量发展，加快建设健康中国，促进人口高质量发展，稳步推进基本公共服务均等化。着眼缩小城乡区域发展差距，扎实推进乡村全面振兴和区域协调发展。坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，提升农业综合生产能力和质量效益，推进宜居宜业和美乡村建设，提高强农惠农富农政策效能。发挥区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略叠加效应，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化。推动海洋经济高质量发展，加快建设海洋强国。

加强重点领域国家安全能力建设，建设更高水平平安中国。夯实国家安全基础保障。坚定不移贯彻总体国家安全观，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链、重大基础设施安全，加强战略性矿产资源勘探开发和储备，维护战略通道安全，推进国家战略腹地建设和关键产业备份。提高防范化解重点领域风险能力。统筹推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等风险有序化解，加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设。提高公共安全治理水平。坚持走中国特色社会主义社会治理之路，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。

坚持和加强党的全面领导，充分调动全社会投身中国式现代化建设的积极性主动性创造性。主动作为、不折不扣、有力有效抓好全会精神贯彻落实。切实把学习好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，对于发展改革系统牵头或负责落实的各项重点工作，不等不靠、立即行动，研究完善实施路径，细化实化具体举措，逐项压茬抓好落实，确保将党中央的战略部署付之于行动、见之于成效，以更高站位、更严标准、更实举措，走好学习贯彻全会精神的“第一方阵”。高质量做好“十五五”规划《纲要》编制实施各项工作。严格对标对表《建议》精神，把准目标方向，会同有关方面抓紧起草规划《纲要草案》，充分研究论证重大战略任务和创新性举措，广泛听取、认真吸纳各方面意见建议，将党的主张转化为国家意志和全社会共同行动。加强统筹协调，做好专项规划编制与国家发展规划的衔接，指导地方立足比较优势编制规划，发挥统一规划体系合力，以钉钉子精神抓好规划落实，确保“十五五”开好局起好步，奋力开创中国式现代化建设新局面。

（作者系国家发展改革委党组书记、主任）