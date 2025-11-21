21世纪经济报道记者 孙永乐

刚跻身上市券商行列的国盛证券，近期在股权变动方面动作频频。

11月19日晚间，国盛证券（002670.SZ）公告称，收到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（江西交投）的《告知函》，经江西省人民政府同意，江西省交通运输厅拟将其持有的江西交投90.00%股权，由无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（江西国控），调整为直接无偿划转至江西省国有资产监督管理委员会（江西省国资委）。

国盛证券表示，本次划转完成后，公司实际控制人将由江西省交通运输厅变更为江西省国资委，控股股东仍为江西交投。此次股权无偿划转不会对公司治理及生产经营产生重大影响。

除实控人拟变更外，市场当前更关注的是公司日前披露的股东预减持公告，3家股东合计减持不超过5453万股，占公司总股本比例为2.82%。以公告日每股18.34元的收盘价计算，此次减持规模对应的市值约10亿元。

21世纪经济报道记者注意到，3年前，包括上述3家股东在内的江西国资联合体，以88.79亿元协议收购国盛金控9.76亿股股份，持股成本约每股9.1元，如今公司股价接近翻倍，带动资产增值约90亿元，可谓是一次国有资产保值增值的成功案例。

实控人变更为江西省国资委

国盛证券此次实控人变更，是地方政府主导的国有股权调整，最早可追溯至2022年9月。当时，国盛金控公告称，公司控股股东变更为江西交投，实控人变更为江西省交通运输厅。

公司上述控股股东、实际控制人变更前，经江西省人民政府同意，江西省交通运输厅拟将其持有的江西交投90.00%股权无偿划转至江西国控；该无偿划转完成后，江西交投的控股股东将变更为江西国控，实际控制人将变更为江西省国资委。

本次划转前，江西交投直接持有公司4.9亿股（占公司总股本的25.52%），通过江西赣粤高速公路股份有限公司间接持有公司7850万股（占公司总股本的4.06%），为公司控股股东。而江西省交通运输厅持有江西交投90%的股权，为江西交投的实际控制人。

时隔3年，这一无偿划转最终迎来调整并即将落地——江西省交通运输厅持有的江西交投90.00%股权，无偿划转对象由江西国控调整为江西省国资委。由此，公司实控人将从江西省交通运输厅变更为江西省国资委，控股股东仍为江西交投。

有市场观点指出，实控人变更为江西省国资委后，国盛证券有望获得更多省级资源倾斜，这既能深化公司“深耕江西、服务全国”的战略布局，也有助于进一步完善江西省金融服务体系。

本次划转后，国盛证券相关股权及控制关系 来源：公司11月19日公告

国盛证券的股权划转并非个例。2025年证券行业股权流转持续活跃，多家券商进行股权变动，主要通过无偿划转等方式，且多与国资整合相关，旨在优化布局、提升效率或强化管控。

10月15日，首创证券（601136.SH）公告称，为进一步深化与本公司第二大股东京投公司的战略合作，优化首创证券股东结构，实现优势互补、合作共赢，公司控股股东首创集团拟通过国有股份无偿划转方式将其持有的首创证券9742.32万股A股股份（占首创证券总股本的3.56%）划转给京投公司。首创集团和京投公司均为北京市国资委控制的企业。

今年2月，财政部计划将中国信达、东方资产、长城资产的股份无偿划转给中央汇金，导致实控人变更。信达证券（601059.SH）、东兴证券（601198.SH）已公告实控人将变为中央汇金，长城资产旗下长城国瑞证券实控人也已变更为中央汇金。

11月19日晚间，中金公司（601995.SH）发布停牌公告称，正在筹划以换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，此举被业内视为“汇金系”券商整合落下的第一子。此前通过股权无偿划转实现相关券商实控人统一，正是本次并购得以启动的必要前提之一。

此外，年内华安证券（600909.SH）、西南证券（600369.SH）、招商证券（600999.SH）、长江证券（000783.SZ）等券商也公布了公司股权在国资股东体系内无偿划转或协议转让相关事项。

国资股东持股三年市值翻倍

近日，国盛证券在股权方面变动频繁。除通过股权划转拟实现实控人变更外，市场当前更关注的是公司三大股东日前同日披露减持的消息。

11月14日晚间，国盛证券发布持股5%以上股东减持股份的预披露公告，公司3家持股5%以上股东——南昌金融控股有限公司（南昌金控）、江西江投资本有限公司（江投资本）、江西省建材集团有限公司（江西建材）计划3个月内，合计减持不超过5453万股，占公司总股本比例为2.82%。

在公告中，国盛证券强调，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

从股权结构来看，国盛证券股东中有江西省能源集团有限公司（江西能源）持有公司0.11%股份，江投资本、江西建材与江西能源构成一致行动人，目前合计持有公司2.34亿股，占公司总股本的12.11%；南昌金控持有公司股份1.34亿股，占公司总股本比例6.90%。

国盛证券3家股东拟减持股份情况 来源：公司11月19日公告

公告显示，上述3家股东此次减持的原因均为自身经营发展需要，减持的股份均为2022年协议转让取得的股份。

2022年7月，江西交投、江西财投、南昌金控、江西建材和江投资本共计5家国企组成江西国资联合体，以88.79亿元协议收购国盛金控9.76亿股股份，占后者总股本的50.43%。

21世纪经济报道记者注意到，按照88.79亿元收购价计算，前述5家江西国企的持股成本约为9.1元每股。截至11月20日收盘，股价已经接近翻倍。以公告日每股18.34元的收盘价计算，此次减持规模对应的市值约10亿元。

值得一提的是，上述股东在2022年7月通过协议转让方式取得公司股份时，承诺自间接入股国盛证券后（即2022年9月28日），自持股日起36个月内不转让所持股权。也就是说，2025年9月28日后，所持股份解禁。

当时，江西国资联合体之一的江西交投表示，通过本次受让上市公司股权，江西交投将引入以证券为主的核心金融牌照，有利于进一步推动江西省实体经济的持续平稳发展，优化金融资源配置、增强省内金融业综合实力、完善江西省金融体系，对实现经济社会发展和完善江西省金融服务体系具有重要意义。

江西交投同时称，借助国盛金控的上市公司平台优势，有助于江西交投提高资产证券化率、降低资产负债率，建立健全现代企业治理，实现规模、质量、效益的良性互动，进一步实现国有资产的保值增值，促进江西交投的良性发展，进而为促进江西省经济发展提供有力支撑。

业内人士指出，3年前江西国资联合体以每股9.1元入股国盛证券，如今公司股价接近翻倍，带动资产增值约90亿元。这是一次国有资产保值增值的成功案例。

国盛证券由国盛金控吸收合并原国盛证券并更名而成。回溯来看，2022年7月，江西国资正式收购国盛金控50.43%的股份，成为实际控制人，原国盛证券回归国资序列；同年10月，省政府批复同意国盛金控列为省管企业。

2025年10月，国盛金控发布更名公告，宣告全新的省级上市券商平台正式诞生。今年11月3日，新国盛证券揭牌仪式在南昌举行。自此，国盛证券通过母公司吸收合并实现曲线上市，正式成为江西省首家A股上市券商，具体可见21世纪经济报道此前报道《江西首家上市券商来了！国盛金控正式更名，新一届领导班子落定》。

国盛金控三季报显示，第三季度营收为7.20亿元，同比增长78.17%；归母净利润为3280.08万元，同比下降15.00%。前三季度营收为18.56亿元，同比增长46.84%；归母净利润为2.42亿元，同比增长191.21%。公司称，业绩增长主要系本期证券经纪业务收入同比增加所致。