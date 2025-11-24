21世纪经济报道 记者郭聪聪

11月23日，中信银行发布的一则开业批复公告，引发金融业界广泛关注——该行全资子公司信银金融资产投资有限公司（下称 “信银金投”）已于 11月21日获国家金融监督管理总局正式开业批复（金复[2025]666号）。

该公司注册资本达100亿元，注册地落户广州天河CBD，标志着股份制银行系AIC（金融资产投资公司）再添重要一员。

作为连接金融资本与产业发展的关键纽带，AIC自2016年启动市场化债转股试点以来，历经近十年发展，业务范围持续扩大，成长为服务科技创新与产业升级的新生资本力量。

信银金投在此时开业，恰逢AIC行业试点政策持续放宽、业务布局不断优化的关键阶段，其设立不仅是中信银行布局股权投资的关键一步，更释放出一个强烈信号：AIC作为银行系“耐心资本”的主力军，正凭借其独特的优势，在科技金融与产业升级中扮演愈发核心的角色。

在广州这一区域金融中心的承载下，信银金投有望依托AIC在风险权重、资金期限和股债联动等方面的制度优势，进一步放大资本与产业的协同效应，为培育新质生产力、构建现代化产业体系注入强劲金融动能。

AIC的制度优势：何以成为银行系股权投资的“新宠”？

AIC的崛起，是金融体系适配实体经济转型需求的必然产物。

在金融市场的版图中，AIC自2016年诞生以来，当年10月，国务院启动市场化债转股，允许银行设立专门机构开展相关业务，次年，五大国有银行相继成立AIC，最初定位于市场化债转股，化解银行不良资产。但随着监管政策持续松绑，其业务范围逐步扩大至股权投资，AIC成为了衔接间接融资与直接融资的的关键桥梁。

2024年9月成为AIC发展的重要转折点，监管部门将AIC股权投资试点从上海单一城市，扩大至北京、天津、广州等 18 个重点城市；2025年3月，试点范围进一步延伸至18个试点城市所在省份，同时放宽投资金额与比例限制，明确支持符合条件的商业银行发起设立 AIC。此次兴业银行、中信银行、招商银行等股份制银行集中申请AIC牌照，正是对这一政策导向的积极响应。

相较于银行直接开展股权投资，AIC在资本效率、资金属性、服务模式、政策适配等维度构建了不可替代的核心优势，为“投早、投小、投长期、投硬科技”提供了适宜生长的金融土壤。

AIC的最核心的优势在于资本占用效率的悬殊差距。根据《商业银行资本管理办法》，银行对普通工商企业股权投资的权重系数高达1250%（被动持有、因市场化债转股、受政府监督且获重大补贴的项目可降至250%），而AIC仅为400%。

这意味着，同样投资1亿元股权，银行需占用相当于12.5亿元对公贷款的资本金，而AIC仅需占用4亿元。资本消耗的大幅降低，使得AIC在开展“投早、投小、投长期”类业务时，具备更强的经济合理性与可持续性。

《中国银保监会关于印发金融资产投资公司资本管理办法（试行）的通知》（2022年6月）

同时，资金规模与期限结构更适配“耐心资本”。银行受制于流动性管理、短期业绩考核等限制，难以长期持有股权资产。而AIC除母行注资外，还可通过发行金融债、引用保险资金、政府引导资金等多元化渠道募集长期资金。

2024年，监管更是将AIC表内股权投资占总资产比例上限从4%提升至10%，单只私募基金投资比例从20%放宽至30%，为AIC业务的规模化开展释放出制度空间。

服务模式从“债主”升级为“股东+伙伴”。银行传统服务以信贷为主，即便尝试股权投资，也多为财务投资，难以深度参与企业治理。

AIC则天然具备“股+债”联动优势，可在企业不同生命周期提供组合式服务：初创期股权投资、成长期配套信贷、成熟期协助并购或退出。

政策协同能力更强，契合“股权财政”导向。在地方政府大力推动产业引导基金的背景下，AIC作为银行系国有资本，既符合政府引导基金撬动社会资本的政策目标，又具备市场化运作能力。

截至2024年底，18个试点城市与AIC合作的签约基金规模已超4200亿元，落地近300亿元，成为地方产业升级的重要资本引擎。

信银金投落地广州：为何是关键一步？

信银金投选择广州，并非偶然。作为国家中心城市与金融开放高地，广州近年来在法人金融机构引进、金融生态构建方面持续发力。截至目前，广州已落地11只AIC基金，规模超168亿元，覆盖先进制造、新能源、新一代信息技术等重点领域。

从广州的城市吸引力来看，这里已构建起极具竞争力的金融生态。截至目前，广州拥有银行、证券、保险等持牌金融机构近400家，金融业总资产超 13 万亿元；2024 年实现金融业增加值 3049 亿元，成为全国第四个金融业增加值超三千亿元的城市，金融产业已跃升为全市第三大支柱产业。

近年来，广州紧紧围绕加快建设金融强市目标，抢抓AIC股权投资试点扩围、“南沙金融30条”等国家一揽子金融增量政策机遇，加快打造粤港澳大湾区国际金融枢纽核心引擎。当前，广州拥有银行、证券、保险等持牌金融机构近400家，全市金融业总资产超13万亿元，2024年金融业增加值突破3000亿元，成为全国第四个跨入此量级的城市，金融业已成为全市第三大支柱产业。

信银金投选址广州天河CBD，极大助力广州现代金融服务体系建设，推动广州经济实现更高质量发展。更重要的是，广州 “12218” 现代化产业体系与信银金投的业务方向高度契合。信银金投明确将围绕战略性新兴产业、“专精特新” 企业开展业务，而广州正聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药等重点产业，双方在产业升级、科技创新领域的合作空间广阔。

AIC不是银行的“备选项”，而是“必选项”

信银金投的开业，恰逢 AIC 行业加速发展的关键期。

自2018年首批设立以来，AIC试点经历了两次重要扩容：2024年9月，试点范围扩大至18个试点城市，试点银行扩容至6大国有商业银行；2025年3月，试点再次扩容至18个试点城市所在省份，并鼓励符合条件的商业银行和保险公司发起设立AIC。截至目前，全国已有兴业银行、中信银行、招商银行三家银行获批筹AIC，行业规模持续壮大。

据中金公司测算，截至2024年末，五大行AIC资产规模合计6027亿元（占五大行总资产0.3%）、净资产合计1834亿元，2024年净利润184亿元（占五大行净利润1.4%）。这表明，AIC不仅在服务实体经济方面发挥作用，也在改善银行盈利能力、优化收入结构方面展现出巨大潜力。

对于股份制银行而言，设立AIC已成为提升核心竞争力的战略选择。中信银行作为最早体系化开展科技金融业务的股份制银行，在优质客群规模、信贷能力、风控能力等方面具有领先优势。此前，中信银行依托中信集团金融全牌照优势，组建了中信股权投资联盟，目前，联盟在管基金规模超3200亿元，投资孵化企业超1100家，助力了一批行业领军企业快速发展。信银金投的设立将进一步强化其公司金融业务优势，使其在培育新质生产力、推动实体经济高质量发展中发挥更大作用。

从行业发展趋势来看，AIC 将在三个方面发挥更重要的作用：一是成为 “耐心资本” 的主要供给者，通过长期投资陪伴科创企业成长，破解 “投早、投小、投硬科技” 的融资难题；二是推动 “股债联动” 模式深化，打破间接融资与直接融资的壁垒，为企业提供综合化金融解决方案；三是促进金融与产业深度融合，依托母行的客户资源与产业洞察，实现资本精准投放，助力现代化产业体系建设。