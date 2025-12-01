21世纪经济报道记者 贺泓源

雀巢正在经历一场自上而下的大改革。

2025年12月1日，雀巢中国向21世纪经济报道记者确认，惠氏营养品业务和雀巢婴儿营养品业务两大业务单元将于2026年1月1日起正式合并，成立雀巢营养品业务。谢国耀（Joel Seah）将成为该业务的负责人。

对此，雀巢大中华区董事长兼首席执行官马凯思向员工表示：“这不是倒退，而是为了一个更加美好的开篇。”

“婴儿营养始终是我们的核心业务，我们将继续加大对品牌和渠道的投资。在业务调整过程中，公司严格依法合规执行。调整不影响现有业务开展，惠氏营养品（中国）有限公司和惠氏（上海）贸易有限公司将继续运行，惠氏启赋、S-26等品牌将继续服务中国消费者。”雀巢方面如此向21世纪经济报道记者回应称。

雀巢面临着经营压力。数据来源：公司财报

竞争变难

“这一整合将帮助我们重拾增长势头，巩固在中国婴儿营养市场的领导地位。”对于此次整合，雀巢中国如此解释。

背后是，雀巢婴儿营养板块的核心市场婴配粉行业正走向存量。

尼尔森IQ数据显示，在2025年二季度，婴儿奶粉市场增速为0.6%。可是，随着2024年新生儿红利逐步消退，婴配粉1段及整体品类的增长动能开始减弱。同时，2024年中国的结婚登记对数下降了超20%。

婴配粉市场走向存量下，超高端产品正成为主流。

今年1-4月，超高端+市场同比增长13.3%，超高端市场同比下滑4.8%，高端市场同比下滑14.6%，中高端同比增长2%，中低端市场同比增长2.7%。

从市场占比来看，超高端+市场达到33.2%，超高端市场达到31.2%，高端市场为24.2%，中高端市场为8.6%，中低端市场为2.7%。

可超高端市场竞争尤其不易。

飞鹤业绩下滑便是明证。上半年，飞鹤营收同比下滑9.36%至 91.51 亿元。竞争加剧之下，该公司主动降低奶粉渠道库存是诱因之一。分产品看，飞鹤超高端/高端/普通/成人奶粉分别实现营收 61.9/16.9/3.3/2.9亿元，分别同比下滑13%/下滑14%/增长3%/下滑4%。

尼尔森IQ指出，在婴配粉市场，头部品牌格局稳定，可内部竞争加剧：伊利、纽迪希亚、菲仕兰等头部厂商持续扩张；a2等中腰部品牌也展现出良好的增长势能。飞鹤则面临压力，份额在同比与环比均出现下滑。

以雀巢、菲仕兰为代表的外资企业，虽然在当下保持着品牌优势，但飞鹤的销售下滑强调着竞争之残酷。

毕竟，在婴配粉市场，国产品牌已经占据主导位置。欧睿数据显示，飞鹤、 伊利早在2022年就已超越外资跻身前二。

由此，对雀巢中国来说，将惠氏营养品业务与雀巢婴儿营养品业务两大业务单元合并，有助于减少内耗，形成合力。

“此举旨在将惠氏启赋和S-26的强大品牌影响力与雀巢婴儿营养团队在行业和渠道的优势相结合，从而在激烈的市场环境中实现可持续发展。”雀巢称。

需要注意的是，雀巢中国本身面临着严峻经营压力。雀巢大中华区在第三季度的有机增长率为-10.4%，延续了第二季度的下滑趋势。这更鼓励着雀巢发力占据相对优势的婴配粉业务。

2012年12月1日，雀巢以高达118.5亿美元的价格从辉瑞处收购了惠氏营养品，实现了对其100%控股。

改革加速

而此番雀巢、惠氏营养品合并另一大看点是，雀巢的公司治理。

该公司刚经历了核心高管换任。2025年9月1日，雀巢集团董事会宣布，费耐睿被任命为雀巢集团首席执行官，接替被解雇的傅乐宏（Laurent Freixe），立即生效。9月17日，雀巢集团董事会宣布，保罗·薄凯（Paul Bulcke）决定提前卸任董事会职务后，Pablo Isla将于10月1日起正式出任董事会主席。

新管理层是带着改革任务来的。

10月，费耐睿表态，在雀巢接下来的发展进程中，将以审慎的方式进行资源分配，优先考虑那些最具潜在回报的机会和业务。“我们正在营造一种企业文化，全面树立绩效导向的思维模式，拒绝市场份额的流失，并让优胜者得到奖励。世界正在发生变化，雀巢必须加快变革步伐。”他称。

“当我们谈业务转型时，请把它理解为：我们要成为一家更快速、更灵活、以增长为核心的公司——一切为了增长。”费耐睿还提到。

显然，此次简化组织架构，符合费耐睿的改革精神。

还需看到，此次雀巢中国的改革由马凯思操刀，他是由傅乐宏提拔上位的。此次雀巢中国的大调整落地，或许也意味着费耐睿对马凯思的重视。

亦要看到，随着马凯思于7月就位，雀巢中国本就处于加速调整状态。

比如，雀巢大中华区咖啡业务负责人、雀巢大中华区财务与控制负责人等关键岗位均已换人。其中，新任雀巢大中华区咖啡业务负责人Pamela Takai已于9月1日就位，新任雀巢大中华区财务与控制负责人朱利已于9月8日就位，前述负责人均向马凯思汇报，并成为大中华区管理委员会的成员。

此前，Pamela Takai的职位是，雀巢菲律宾奶品健康与营养解决方案(DHNS)负责人。客观上，马凯思与菲律宾市场关系匪浅。自2018年7月起，他出任雀巢菲律宾董事长兼首席执行官。也正是因为在菲律宾市场的优秀表现，他才得以执掌中国市场。

更要看到，此次敲定的新业务负责人谢国耀也有着东南亚市场背景。

他于2016年加入雀巢，最初在新加坡负责婴儿营养业务，2019年起转到中国大陆市场工作。谢国耀在2023年9月1日接替了裘晔担任雀巢婴儿营养业务负责人，并成为雀巢大中华大区管理委员会的成员。

选择谢国耀接任，可能也代表了马凯思乃至费耐睿的一些倾向。