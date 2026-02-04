租赁机器人，是短期需求还是长期价值？

定焦One（dingjiaoone）原创

作者 | 王璐

编辑 | 魏佳

年关将至，最忙的除了打工人，还有机器人。在租赁市场上，人形机器人正成为各类活动的热门选择。

这股风潮，自2025年春晚舞台上身穿花棉袄扭秧歌的机器人开始，短短一年间，它们从屏幕蔓延到现实，频繁现身企业年会、商场开业与文旅活动现场，扮演起“流量担当”。

最近，魔法原子、银河通用机器人、宇树科技、松延动力等多家具身智能企业，相继官宣成为今年春晚合作伙伴，试图为这一赛道再添一把火。

不只是在春晚舞台，在线下，人形机器人租赁的需求也颇为旺盛。与央视主持人合拍宣传片、登上大学联欢晚会，在企业年会跳《大花轿》、进影视剧组表演咏春拳，这些日薪高达数千甚至上万元的“硅基打工人”，早已加入赶场大军。

但热闹之下，问题也随之出现。最常见的包括价格体系混乱、服务标准不一、宣传效果与实际表现不符，甚至出现“花万元租机器人，台上只跳三分钟”的落差感。

看似繁荣的租赁需求，究竟是人形机器人走向商业化的一条通路，还是仅仅由年会、商演等短期场景托起的泡沫？机器人租赁，是一门真正可持续的生意吗？

年会旺季到来，机器人比人还忙

“能跳《大花轿》还会后空翻的（人形机器人租赁方）联系我，需要4台。”

这样的需求，最近频繁出现在「定焦One」所在的机器人租赁交流群里。春节临近，企业年会、商业活动进入高峰期，人形机器人租赁市场迅速升温，群内消息几乎没断过。

由于人形机器人目前整体产量有限，且地域分布分散，租赁交流群就成了促成生意的重要渠道之一，有需求的客户在群里“喊单”，手里有机器、有档期的租赁方随时接单对接。

相关从业者更是忙到飞起。

顺博智能的工作人员小陈从2026年1月初开始几乎没休息过，每天都能接到新的机器人租赁订单。他所在的公司与宇树、智元、众擎、傅利叶等多个知名人形机器人品牌保持合作，仅宇树一个品牌，就有20台库存可供调配。

图源 / 智元机器人视频号截图

除了基础的租赁服务，小陈所在的公司还有专门的研发团队，提供机器人的二次开发服务。简单来说，就是在原有功能基础上，为机器人重新编排动作、适配音乐或交互流程，让表演更贴合具体场景。他们已开发出包括《青春修炼手册》《爱你》《大花轿》《技能五子棋》等在内的20多首歌曲的配套机器人舞蹈。这段时间，无论是“租一台露个脸”，还是要求提供定制服务的客户，都明显增多。

在重庆开设线下门店的叶先生，同样感受到了这股租赁热潮。他的业务以人形机器人的销售与租赁为主，也涉及一些定制化服务。根据他近一年的观察，春节前后一个月是机器人租赁的“大旺季”，订单量达到全年峰值，单月租赁销售额能达到平时的两倍。

叶先生表示，尽管当前机器人租赁价格较2025年初的高点已有明显回落，市场逐步回归理性，但旺季的需求仍然强劲。他观察到，近期人形机器人整体租赁价格较平时上浮了20%-30%，均价在单台5000元/天。

这种变化，也传导到了活动策划端。成都的活动策划人古古每年要为上百家企业筹备各类活动。最近，一家大型企业委托她策划年会。她明显感受到，在她提供的几个版本方案中，企业对于出现“人形机器人”的方案更感兴趣。

综合多位从业者的反馈，从客户结构来看，当前人形机器人租赁的客户以企业或机构类为主，占比可达70%-80%，主要集中在商场庆典、公司年会、学校展示等场景。在租赁数量上，不少企业是第一次接触人形机器人，倾向于先租一台试水，成本相对可控，但如果是舞台表演或大型活动，往往会一次性租用5台，以增强视觉效果和现场氛围。

从本质上来说，目前企业客户租人形机器人，并非想让它替代人力，最大的目的是增添活动的科技属性和话题度，它更像是一种“吸睛道具”。

租一台机器人，分几步？

那么，租一台机器人，流程是怎样的？

答案比不少人想象中简单得多，但也远没有“点一下就能送来”那么轻松。

在相对规范的租赁流程中，通常会经历以下几个步骤：双方先签订租赁合同，明确约定租金、押金（通常为总租赁价格的50%）、服务期限、付款方式，同时约定设备损坏的责任划分与赔偿标准。

合同签订后，租赁商会安排物流，由专业操作员将设备送至现场，并完成调试。活动结束后，操作员检查设备状况，双方确认无误后签字，机器人由租赁方收回，押金按合同约定退还。

在这个过程中，有两个容易被忽略的细节。

一是租赁过程中会有操作员同行。尽管机器人本身具备自动化能力，但在实际租赁使用中，仍高度依赖人工操作。

整个租赁期间，操作员通常会全程在场，负责操控、维护及突发情况处理。他们的专业水平直接关系到设备表现与活动安全，因此日薪也远高于一般活动执行人员。据古古介绍，在当地一场普通活动中，一般人员的日薪约为300-400元，而机器人操作员的日薪则可达800元以上。

另外，由于是非邮寄方式，其物流成本也更高，而且人形机器人价格昂贵，部分租赁商会购买商业活动险或交通险，用于覆盖运输、表演过程中可能发生的意外风险，这部分会包含在租金中。

这也就解释了为什么“租机器人很贵”，除了机器人本身的租金，人工与物流也是重要的成本。

随着这门生意的升温，租机器人的渠道也发生着变化。

与想象中不同，提供机器人租赁的，并不是生产机器人的公司。目前主流渠道大致分为三类：一类是原本从事设备或演艺器材租赁的公司，在人形机器人走红后拓展新业务；另一类是通过线上群聊、社交平台成交的“自由市场”；还有一类是最近新出现的开放式租赁平台。

2025年12月22日，智元机器人与飞阔科技等具身智能企业联合推出“擎天租”开放式租赁平台，采用“共享租赁+平台化调度”模式。官方打出的宣传语是，让租赁像“共享充电宝”一样便捷。

图源 / 飞阔科技微信公众号

作为新兴的整合平台，擎天租的价格相对有一定优势。「定焦One」在该平台看到，宇树G1-Edu版本的日租金为4599元。这一价格处于市场价4000元-6000元区间的较低水平，也低于许多传统零散租赁商的报价。

至于哪个品牌的机器人最为抢手，综合多位租赁方的说法，在当前市场中，宇树机器人是最受欢迎的品牌，因为它动作表现力强、可二次开发空间大，且具备较高的品牌认知度。

多位从业者提到，自从宇树在春晚亮相后，短短一年时间内，随着技术成熟和二次开发普及，机器人的技能库也在快速扩充，从简单的招手、跳舞，进化到了能主持活动、进行导览，甚至能完成复杂舞蹈。

以宇树科技的U2人形机器人为例，它具备语音交互能力，可与观众互动，完成简单的主持任务，还能自主导航并讲解展品信息。在表演场景中，则能完成格斗、拳击以及复杂的舞蹈动作。

智元和优必选也受到不少客户青睐，优必选在教育领域积累较深，更受学校和展馆偏爱，智元则以其稳定性高、故障率低、服务网络覆盖广的特点，获得用户认可。

热闹之下，机器人租赁的三大“雷区”

然而，在需求快速升温的同时，人形机器人租赁市场也暴露出价格体系混乱、服务标准不清等成长中的烦恼。

古古之前策划的研学活动曾涉及机器人的相关内容，但当她第一次以客户身份尝试租赁时，却发现这门生意远没有想象中简单。

为了对比价格，她前前后后接触了五十多家机器人租赁商，发现报价差异极大，单台日租价格从3000元到3万元不等。即使是同一品牌型号的机器人，不同商家的报价也可能相差数倍。更让她困惑的是，部分商家的报价本身也不稳定，比如宇树科技的G1人形机器人，第一天咨询时报价是4000元，隔天再问，价格就降到了3000元。

不止一位从业者指出，价格混乱背后，主要有两方面原因：一是服务内容与深度存在差异，部分服务商仅提供设备租赁，一些则提供包括二次开发在内的定制化解决方案，比如给机器人设计一段舞蹈等，服务不同，自然带来报价差异。

更关键的是，这一行业仍处于发展初期，前文提到的三类服务商在资源、技术、运营成本方面差异显著，直接导致了市场价格体系的分散。尤其是一些零散的个人服务商，报价较为随意，没有统一标准。

中介链条过长也是加剧价格不透明的重要因素，一些租赁订单在中介之间多次转包，抽成比例可达30%-50%。曾有企业反映，在某商场开业活动中支付了1.2万元租金，但最终实际执行方仅收到7000元。这导致企业支付了较高费用，却未必能获得相应品质的服务。

在价格参差不齐的背景下，不少企业开始质疑人形机器人租赁的性价比。

以最常见的商业表演为例，机器人登台表演的时间可能仅三四分钟，租赁却需按天计费，彩排、调试则进一步拉长了时间。若需根据活动主题编排专属舞蹈，价格更是水涨船高。

据了解，如今是旺季，如果单纯租赁机器人，某些热门机型的日租金可达5000元甚至更高。“如果需求超出机器人预置动作库，定制开发费用一般都达到上万，动作复杂度、编程时长直接决定了开发成本。”小陈表示。

尽管部分租赁商会提前备好《大花轿》等热门节目，以摊薄开发成本，但个性化定制的费用仍然十分高昂。古古在咨询时就遇到一家提供定制舞蹈服务的租赁方，承诺可按需求编排动作，但报价高达数万元，让她最终选择放弃。

除了价格问题，宣传与实际服务不一致，也是行业内较为突出的风险之一。

部分租赁商在推广中用高端机型的效果视频进行宣传，实际报价和所提供的却是低配基础款机器人，其性能与展示效果差距明显。小陈表示，这种情况在行业内并不少见，影响了消费体验与市场信任。

在这样的环境下，企业往往陷入两难：报价过低的服务商不敢轻易尝试，报价高的又可能超出预算。为降低风险，不少像古古这样的策划人会优先选择有线下实体店的本地直营公司，或要求对方提供资质证明、支持视频验机，以尽可能降低风险。

毕竟，在行业尚未完全规范的当下，谨慎比“尝鲜”更重要。

风口还在，但钱没那么好赚了

人形机器人租赁，究竟是一门具有长期潜力的生意，还是短期风口？其高毛利状态能否持续、商业模式是否成立，从业者观点呈现出明显分歧。

起初，这门生意的确“好赚”。曾有租赁方透露，在2025年上半年，一个季度业绩500万元在业内仅算中等水平，表现突出的租赁方单季度创收可超过1000万元。当时的利润也相对好算，日租金收入扣除约2000元的人工成本和少量差旅费后，大部分都是毛利润。以一笔3万元的订单为例，毛利润能达到2.8万元左右。

然而，随着市场逐渐扩容，从业者感到利润正在回落。叶先生表示，行业平均毛利率已从2025年高峰时的35%左右，下降至当前的22%。

这一变化主要受稀缺性快速消退的影响。具体而言，一方面，进入市场的机器人品牌和数量显著增加，提升了市场供给，削弱了产品的稀缺性，从而带来价格下行。另一方面，参与者增多也催生了新的商业模式，不仅出现了“擎天租”这类整合资源的大型线上租赁平台，小型租赁商的数量也在快速增加。多层级竞争共同拉低了整体的利润水平。

随着人形机器人持续量产，从业者对2026年人形机器人租赁市场的走势判断，并不一致。

擎天租联合创始人&CEO李一言曾公开表示，目前整个行业的产能还很小，智元量产了5000多台，宇树4000多台，全球加起来也就1万多台。相比全国14亿人口的潜在市场，绝大多数人从未见过，也没接触过机器人。智元合伙人、擎天租董事长姜青松也曾预估，2025年机器人租赁市场规模将突破10亿元，2026年不会低于100亿元。

图源 / 擎天租微信公众号

也有从业者将机器人租赁与相对成熟的无人机表演赛道进行类比，认为两者均服务于短期或临时性需求，同处技术推动、成本下降、需求上升的现状中。区别在于，机器人租赁的单价更高、操作更复杂、现场体验感也更强。基于模式的相似性，他们相信机器人租赁的商业路径能够走通。

然而，有部分从业者认为，这一行业可能在短期冲高后迅速遇冷，进入调整阶段。

这一判断与当前人形机器人的发展瓶颈直接相关。

首先是在功能层面，当前人形机器人租赁需求高度集中在表演类场景，而在这类场景中，其动作库又不够丰富，导致演出内容陷入同质化，难以持续吸引顾客，回头客偏低。加之机器人租赁需求本身具有低频、非刚需的特点，业务可持续性面临挑战。

叶先生指出，该行业存在明显的淡旺季之分。节假日和开学季常常是需求高峰，而到了淡季，设备的月闲置率可高达30%，这意味着每月有近三分之一的时间机器人处于“无单可接”的状态。

其次是运营层面，人形机器人的维修渠道尚不完善。设备一旦出现故障，维修周期长、成本高，将成为租赁方一项沉重的负担。同时，人形机器人技术迭代速度极快，租赁商需不断投入资金进行设备升级与功能拓展，才能保持市场竞争力，这进一步推高了整体成本。

正是这些基础环节的制约，使得行业利润在短短一年内从高位快速回落至理性区间。叶先生认为，这一行业已告别初期的暴利阶段，进入依靠运营效率和服务能力竞争的新阶段。

整体来看，人形机器人租赁行业仍处于快速变化中，不过，让更多人在更多场合看到人形机器人，本身就是一件有价值的事。