21世纪经济报道记者 董鹏

2月4日，天齐锂业H股停牌，公司于当日午间发布补充公告。

前一日，公司董事会审议通过关于择机处置公司部分参股公司股权等议案，天齐锂业计划处置中创新航股份不超过2021万股，处置智利SQM公司A类股不超过356.6万股。根据相关公司股价、汇率估算，以上拟处置股权总价值在19亿元左右。

同时，天齐锂业还宣布了一份组合融资计划，通过H股增发、可转债的方式募集资金58.6亿港元，折合人民币52亿元。以上一系列股权处置及融资计划如果全部落地，预计可以为公司带来71亿元的资金增量。

但是，要知道经过2019年、2020年的“债务危机”后，天齐锂业近几年资产负债率一直保持低位运行。

2025年公司资产负债率虽有小幅增长，但是2025年三季度末也不过30.5%左右，公司整体资金压力并不大，那么为何还要进行上述大额资金储备？

对于几乎募集的资金，天齐锂业给出的几项资金用途为，“项目开发及优化所需的资本支出，对优质锂矿资产的并购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。”

当天，摩根大通亦指出，天齐锂业在完成可换股债券及股权配售后，进行并购交易的可能性正在增加。

不影响主营业务、SQM席位

天齐锂业的核心资源有二，分别是澳洲格林布什锂矿、智利阿卡塔马盐湖，二者分别是世界范围内最大的在产锂矿和锂盐湖项目。

其中，格林布什锂矿与天齐锂业的主营业务关联度更高，公司通过与另一锂业龙头美国雅保共享其锂精矿的优先购买权，成为了国内极少数实现锂精矿100%自给，锂盐成本极具竞争优势的矿石提锂企业。

对智利阿卡塔马盐湖资源的布局则不然，这是天齐锂业通过参股智利SQM进行的一笔战略投资。

在行业上行周期中，上述战略投资会增厚公司账面利润，比如2022年天齐锂业对联营企业SQM确认的投收益便达到56.41亿元；2024年，锂价下跌周期中，天齐锂业上述投资收益则转为-8.85亿元。

不难看出，SQM的股权投资于天齐锂业而言，会在不同的市场环境下放大公司的账面利润波动幅度。

其他同业公司也存在类似情况。比如赣锋锂业对澳洲矿商Pilbara的投资，也一直通过公允价值变动的形式对其利润表构成影响。

所以，此次天齐锂业选择出售智利SQM股权，对公司并表的锂矿、锂盐两大主营业务不会产生实质影响，更多还是集中在上市公司的投资收益等财务层面。

实际上，自2025年12月26日起，天齐锂业已经开始处置持有的75万股左右的SQM公司B类股。

截至2月4日，公司已经不再持有上述B类股，剩余股份主要以全资子公司持有的6255.7万股A类股为主，约占智利SQM股份总数的21.9%。

接下来，天齐锂业则计划处置SQM的A类股不超过356.6万股，占后者股份总数的1.25%。截至2月3日，上述拟处置股份总价值约为14.34亿元。

“公司本次拟处置部分参股公司股权对盘活公司存量资产，提高公司资产流动性等将起到积极作用。”天齐锂业表示，本次处置公司所持有的SQM的部分A类股股权不会影响公司在SQM拥有的董事会席位，不会因此对公司参与SQM公司治理造成实质性障碍。

值得注意的是，与中创新航的股权不会影响公司当期损益不同，对SQM的战略投资确认为以权益法核算的长期股权投资。

根据相关会计准则，天齐锂业会将将处置长期股权投资取得的价款，与所处置投资账面价值的差额确认为投资收益。

根据历史公告，2018年天齐锂业收购SQM公司23.77%股权时的价格为65美元/股，交易总计达到258.93亿元人民币。

而截至2月3日，SQM最新收盘价为79.3美元，对应天齐锂业持有的21.9%A类股价值则达到344亿元左右。

加上此前处置的部分B类股，公司目前“账面浮盈”规模也已经非常可观。

资金用途待揭秘

天齐锂业出售SQM部分股权，很容易让人联想到SQM的“公私合营”事件，但是结合公司H股增发、发行可转债等动作来看，事情可能没有想象的那么简单。

审议通过上述股权处置议案的同时，天齐锂业还与配售代理和经办人分别签订新H股《配售协议》和可转换公司债券《认购协议》。

公司计划按照45.05港元/股的配售价，向符合条件的独立投资者配售公司新增发行的6505万股H股，并拟发行本金总金额为人民币26亿元的可转换公司债券。

假设所有配售股份均获悉数配售，配售所得款项总额预计可以达到58.6亿港元，约合人民币52亿元。加上计划处置的中创新航、智利SQM股权，天齐锂业总计可以回笼资金在71亿元左右。

但是，要知道天齐锂业的资金压力并不算大。尤其是经过前些年的“债务危机”后，公司近几年资产负债率均控制在较低水平。

历史数据显示，2022年至2024年，报告期末天齐锂业资产负债率分别为25.09%、25.94%、28.39%，而在2019年、2020年公司偿还并购贷款期间的资产负债率则超过80%。

直至2025年三季度末，该公司资产负债率虽然小幅上升至30.5%，依旧处于行业内较低水平。

加上2025年四季度以来锂价的明显上行，天齐锂业整体经营情况也在不断改善，这一背景下公司为何还要大举储备资金？

对此，天齐锂业指出“本公司拟将配售及发行债券所得款项净额，用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，包括但不限于项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的并购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。”

摩根大通则认为，天齐锂业在完成可换股债券及股权配售后，进行并购交易的可能性正在增加。

虽然目前尚无定论，但是结合行业、企业情况来看，却不排除天齐锂业后续会展开并购的可能。

首先，2025年四季度以来，行业景气度回升明显，碳酸锂现货均价由7.3万元/吨一度升至18万元/吨以上，并且受到前几年锂价低迷影响，行业整体资本开支下降明显，全球锂行业供需边际改善预期明确。

其次，SQM公私合营落地后，公司将面临丧失其核心锂业务控制权的风险，天齐锂业的投资回报及分红会受到明显影响，并且公司在矿端的锂资源权益储量、权益产能也会下降。

假设新一轮行业上行周期开启，公司也需要通过外部并购的方式，填补SQM因公私合营事件可能出现的缺口。

而从公司的投资历史来看，天齐锂业的眼光很高，多会选择一些在行业内极为优质的锂矿或者盐湖资产。

接下来，公司会否如机构预期般的展开并购，又会将目标锁定在什么资源，仍待后续谜底揭晓。