导语：对于很多创业者，我们建议其少谈一些理想与意义，多去尽一些本分，行一些正道。

砺石/作者 砺石商业评论/出品

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前不久，比亚迪董秘兼首席投资官李黔对鱼与著名投资人李录进行了一场深度访谈。在访谈中，李录详细回顾了其过去23年与比亚迪结缘以及重仓陪伴的全过程。其中，李录提到了他对比亚迪创始人王传福印象最深刻的三个特质。

第一个，是王传福的“原创性”，即第一性原理思维。王传福总是能够用科学性的思维、物理学的思维与工程师的思维来解决问题，落地，执行。

第二个，是王传福的“坚定意志”。其总是能够不畏发展过程中的任何艰难，坚韧不拔，永不言败，直到成功。

最后一个，也是笔者印象最深刻的，即王传福的“受托人精神”。所谓“受托人精神”，是指王传福无论对待股东、员工，还是对待顾客、经销商与社会，他都持有一种高度责任感来践行对这些相关者的承诺，全力保障他们的利益。

例如，比亚迪在公司整体上市之前没有接受过外部机构投资，他承诺给所有员工的股份都是由他来直接供给，这使得他持有比亚迪的股份一直在降低。在比亚迪这一家公司之外，王传福也没有进行其它的任何商业布局，其将所有的业务、精力与智慧都放在比亚迪身上，这让以李录为代表的比亚迪股东们对公司极其放心，不用担心大股东因为一己私利，而️伤害中小投资者的利益。这也正是李录选择长期投资比亚迪，23年从未卖出一股股票的重要原因。

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王传福的这种受托人精神，还让笔者想到中国互联网领域的另外一位著名企业家，腾讯公司的创始人马化腾。马化腾曾在一次采访中表示，“我们对投资者非常尊敬。我从第一天接受投资，我就发誓说不会让我们的投资者失望，我要尽全力去做，所以你看到我们公司是把所有的业务全部放在一个地方，我们不会通过财技把公司玩得上上下下、左左右右，投资者不知道你有什么漏洞，这是最怕的”。

除了对投资者的诚信，马化腾在员工股权激励上也践行着同样的承诺。他在公司发展过程中，承诺给到员工的股权都得到了严格的执行，由此造就了成百上千位的亿级富豪，甚至多位腾讯高管都是拥有数百亿财富的超级富豪。马化腾认为，“我们需要有很强的契约精神，原来怎么说就怎么做，不管中间发生了什么，原来约定的就是严格遵守，这样的契约精神是我们公司上下所拥有的价值观”。正是因为对股东、员工等相关者严守承诺的契约精神，也让马化腾备受投资者与公司员工的信任，由此带来了腾讯公司的长期可持续发展。

而在现实商业世界中，其他大量创业者都不具备类似王传福、马化腾的这种“受托人精神”。他们往往将企业视为自己的私有财产，将投资者、员工只是当作实现个人私利的工具，而非合作伙伴，因此常常利用自己大股东的优势地位，侵害中小投资者与员工们的利益。随着中小投资者与员工的利益被屡屡侵犯，他们也就逐渐丧失了对大股东的信心以及对企业的支持，企业走向衰亡也就成为必然。

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从资本市场与公司治理的专业术语，李录将王传福、马化腾这种严守对相关者承诺的特质称为“受托人精神”。其实，用通俗的语言来表示，这都属于作为一个人所应该拥有的最基本的本分与诚信。

一家企业，绝不是企业创始人的个人财产，而是一个“命运共同体”。首先，其是以能够给用户创造真实价值而作为存在前提的，如果无法创造真实的用户价值而获利，则形同诈骗。

其次，企业是股东、管理层、员工、供应商、经销商以及社会共同协作的产物，因此它需要承担对上述所有相关者的利益承诺。例如，其不能拖欠员工薪水，不能偷税漏税，不能拖欠供应商货款，不能损害经销商利益，不能对投资者有所欺瞒，不能给社会带来环境污染与恶性竞争......

而作为企业的最大权力拥有者，企业家只有正确认识并践行企业作为“命运共同体”的本质，严守对利益相关者的承诺，才算尽到了本分，恪守了正直之道。

而当前有太多创业者经常在媒体上大谈特谈一些宏大理想与意义，却没有做到作为一个普通人所应该具备的最基础的本分与正直。对待用户，只是将其视作赚取利润的对象，而非用价值创造的角度思考什么是对用户最有利的；对待员工，只是将其当作没有情感的工具，而非需要尊重、信任的活生生的人；对待投资者，只是当作支撑自己创业的钱袋子，而从不思考如何回报；对待社会，也只是想着如何汲取，而从来不曾想着如何反哺社会.....

对于这样的创业者，笔者建议其少谈一些宏大理想与意义，而是多去尽一些最基础的本分，行一些正道。如果只是空谈理想与意义，却没有尽到自己的本分，最终对社会只是造成伤害，而不会产生任何贡献；如果很好地尽了本分，不去谈理想，理想也会实现；不去谈社会意义，对社会的贡献也会水到渠成。