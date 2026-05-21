世界卫生组织(WHO)报告称，刚果民主共和国和乌干达爆发的埃博拉病毒疫情已导致近600例疑似病例和139例死亡。以下是您需要了解的关于此次埃博拉疫情的最新情况。

疫情是如何爆发的？

据世界卫生组织称，此次疫情据信起源于刚果民主共和国境内的蒙格瓦卢(Mongbwalu)地区。随后，随着患者前往邻近地区寻求治疗，疫情也随之扩散。目前已知的首个病例是由一名医护人员于4月24日报告的。该疾病随后在刚果民主共和国的医护人员群体中持续传播。

5月15日，世界卫生组织确认了此次疫情由埃博拉病毒的“本迪布焦株”(Bundibugyo strain)引起。据推测，该毒株主要通过果蝠传播，具体途径是“接触这些受感染动物的血液或分泌物”。此外，通过接触患者的体液或受污染的物体表面，也可发生人际传播。

病毒已扩散至哪些地区？

目前，刚果民主共和国和乌干达均有确诊病例。尽管乌干达境内尚未报告本地传播病例，但乌干达已确诊两例病例，均为曾前往刚果民主共和国的人员。虽然南苏丹目前尚未出现确诊病例，但鉴于其地理位置紧邻疫情爆发地，人们担忧病毒可能会扩散至南苏丹。一名在刚果参与救治工作的美国医生于5月18日确诊感染该病毒，目前正在德国接受治疗。

什么是埃博拉病毒本迪布焦株？

据美国疾病控制与预防中心(CDC)介绍，本迪布焦株于2007年首次被发现。本迪布焦株上一次引发疫情是在2012年，地点也是刚果民主共和国，当时共导致38人感染、13人死亡。该病毒的潜伏期从2天到21天不等。

不过，患者通常只有在出现症状后才具有传染性。鉴于目前尚无针对该病毒的疫苗，世界卫生组织采取的公共卫生应对措施主要包括：“快速识别病例、实施隔离与救治、开展接触者追踪、确保安全埋葬，以及加强社区参与。”此次疫情标志着埃博拉病毒本迪布焦株引发的第三次有记录的大规模疫情。

埃博拉病毒本迪布焦株有哪些症状？

世界卫生组织指出，“发热、乏力、肌肉酸痛、头痛和咽喉痛”是该病毒的早期症状。随后，症状可能会进一步发展为呕吐、内外出血、腹泻和腹痛。

本迪布焦株的危险性有多高？

在此前的疫情爆发中，本迪布焦株的致死率在30%至50%之间。目前尚无针对该毒株的特效疗法或疫苗。专家警告称，疫苗可能在数月内都无法问世。

美国正在采取哪些应对措施？

为应对此次疫情，美国国务院已针对刚果民主共和国(DRC)、乌干达和南苏丹发布了4级旅行警告，禁止美国公民“以任何理由”前往上述地区。

此外，美国国务院目前正着手限制过去三周内曾前往该地区的外国公民入境。

美国疾病控制与预防中心和世界卫生组织均表示，目前美国境内的公共卫生风险处于低水平。CDC埃博拉疫情应对工作负责人萨提斯·皮莱(Satish Pillai)星期三(5月20日)表示，部分曾与该病毒发生“高风险接触”的美国公民正被转运至德国和捷克共和国接受治疗。

美国已启动埃博拉疫情应对工作组，并提供了2300万美元资金，用于支持刚果民主共和国、乌干达等国家的公共卫生防疫工作。