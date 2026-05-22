南方财经记者伍素文

微藻是地球上最古老的光合生物之一，在合成生物学推动下，微藻受到越来越多关注，被广泛应用在化妆品、食品、生物医药等领域。这一联动生物制造、海洋经济、人工智能的细分赛道，是充满机遇的“蓝海”。

近日，广东省盐业集团有限公司（以下简称“广东盐业集团”）与北京元育生物科技有限公司（以下简称“元育生物”）进行合作签约，双方将以布局微藻全产业链为发展抓手，以“人工智能+生物制造”为核心引擎，以构建非耕地依赖型营养供应体系为产业目标，助力广东打造“生物制造+海洋经济”产业高地。

一个是广东食盐的龙头国企，一个是微藻合成生物技术的先锋企业；一方正加速向一流省级食品科技集团转型，一方处于中试转量产关键期。两者的“牵手”，无疑是精准对接企业发展所向、产业发展所需，有望激发资本、技术与产业资源的协同效应。

微藻里的“新机遇”

“十五五”规划纲要首次提出“积极发展合成生物技术，拓展新型蛋白来源”，并将其纳入国家粮食安全与多元化食物供给体系。

凭借物种、产物的多样性，高效的光合作用和固碳能力，微藻类已成为合成生物学利用的主要生物源、新型蛋白来源之一。不少研究已证实该物质的应用开发前景。

清华大学生命学院教授潘俊敏曾在2024中国生物制造大会上介绍，微藻具有种质资源丰富、生物活性物质多样和可持续性强等优势。作为细胞工厂，微藻有三套遗传系统，可以进行基因编辑和基因组改造，且代谢前体丰富，可改造代谢通路，生产多种高价值产物，应用开发前景广阔。

江南大学生物工程学院教授杨海麟等学者近期撰文指出，在食品与营养领域，微藻蛋白因含量高、氨基酸组成均衡而受到关注。微藻制品在商业化生产中常以粉末、片剂、胶囊或提取物等形式出现，并被广泛应用于多种食品中，如酸奶、饮料、饼干、冰淇淋、果冻等，不仅提供营养价值，也作为天然色素发挥着重要作用。

同时，该研究团队也提到，功能性微藻资源产业化仍面临一些关键挑战，如细胞壁结构复杂性对破壁工艺优化的影响、功能性成分在提取和加工过程中的活性损失，以及工业化规模生产的经济性和技术可行性问题。

微藻全产业链涉及从藻种选育、规模化养殖、采收加工到终端高值化应用的完整闭环体系，并且正从传统的原料供应向“生物制造+人工智能”驱动的高附加值方向转型。

作为专注微藻合成生物技术的领先企业之一，元育生物创立于2021年，公司创始人肖奕博为清华大学生物学博士，师从吴庆余教授，清华大学的微藻异养发酵技术正是起源于上世纪80年代吴教授在美国的研究。

依托清华大学在该领域数十年的技术积累，元育生物已构建起从微藻原料到终端产品的完整产业链。其以可控工业化发酵技术实现高密度微藻“新农业”生产方式，拥有400多种微藻种质资源、11项藻类种质创新专利，以及先进的微藻提取纯化及合成生物技术。

据悉，元育生物独家专利的微藻发酵提取物已率先取得国际顶级企业全球独家订单，成功卡位高端生物基原料全球供应链；其微藻蛋白则有望成为今年首批植物基蛋白来源新资源食品。

全方位强力赋能

生物制造和海洋经济都是广东正在大力布局的新兴产业领域。

《广东省推动海洋经济高质量发展行动方案（2025-2027年）》提出，促进海洋生物活性物质、海洋合成生物等创新研发及应用。微藻不占用耕地，可使用海水或盐碱水养殖，还能带动水产育苗和养殖产业、藻类深加工产业的发展，可以说是重要方向之一。

广东盐业集团是由1949年成立的广东省人民政府盐务局几经机构变革而来，是广东省国资委监管的国有独资企业，广东省食盐市场的主渠道和主力军。2025年，该集团实现营业收入14.4亿元，同比增长3.3%；利润总额3.9亿元，同比增长15.9%。

食盐主业结构单一、产业链短、附加值低。为重塑企业核心竞争力，广东盐业集团正加速向大型食品产业科技集团转型，拓展多元赛道，强化科技驱动。

在现代海洋牧场方面，广东盐业集团已启动一系列布局，包括在湛江徐闻海洋牧场投放鱼苗实现规模化养殖、在自有盐田推进对虾工厂化生态养殖等，构建起“从种苗到餐桌”的全产业链运营模式，致力于成为海洋牧场链主型企业。

同时，其明确向具有高壁垒和高增长潜力的“合成生物+AI”领域融合转型。此前，广东盐业集团董事长黄祥清接受南方财经采访时提到，“合成生物+AI”是集团面向未来的核心定位，要跳出“做食盐”的局限，向更高维度的价值创造迈进，占据未来产业变革的技术制高点。

微藻产业正是“合成生物+AI”“生物制造+海洋经济”的结合点，这次合作也意味着广东盐业集团向生物制造领域迈出了实质性关键一步。

根据协议，广东盐业集团与元育生物将以布局微藻全产业链为发展抓手，以“人工智能+生物制造”为核心引擎，以构建非耕地依赖型营养供应体系为产业目标，助力广东打造“生物制造+海洋经济”产业高地。

目前，元育生物已在珠海、北京、深圳等地布局了研发和生产基地，正处于中试转量产关键期。据了解，广东盐业集团将作为长期资本、耐心资本、战略资本，为元育生物提供精准支持，助力后者突破产能瓶颈、加速产业化进程。

此外，广东盐业集团还将充分发挥省级食品产业平台的资源、渠道等优势，为元育生物提供场景对接、渠道拓展、政策协调等全方位赋能，推动科技创新与产业创新深度融合。

借力国有企业在资本、渠道、场景的强大资源，元育生物有望快速实现微藻蛋白规模化生产，进一步巩固其在全球微藻合成生物领域的地位。

相应地，元育生物也将为广东盐业集团开辟“现代农业+健康食品”新赛道、推进海洋牧场提质增效提供有力技术支撑。双方发挥协同效应，加速微藻全产业链在广东落地生根，为广东建设生物制造产业创新高地注入新动能。