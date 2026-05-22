21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

在汽水音乐冲击下，腾讯、网易的音乐业务陷入增长压力。

5月21日，网易云音乐披露业绩。在一季度，该公司营收19.81亿元，同比增长6.6%。在2025年四季度，网易云音乐营收为19.68亿元，从环比来看，网易云音乐的增长近乎停滞。

腾讯音乐营收增速也走向个位数。一季度，腾讯音乐营收同比增长7.3%至79亿元。但要看到，基于不同基数，网易云音乐的增长压力明显要比腾讯音乐大许多。

鉴于网易云音乐披露的数据相对有限，借助腾讯音乐的运营模型，或许能够解释网易云音乐的增长难题。

在字节跳动旗下汽水音乐冲击下，传统音乐平台正在面临更强流量竞争。腾讯音乐流量直接收缩，网易云音乐则是承压。

QuestMobile数据显示，在2025年9月，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐、酷我音乐的月活跃用户分别为2.1亿、1.9亿、1.5亿、1.1亿，同比分别下降8.1%、下降2.8%、增长1.5%、下降8.0%。此种境况下，汽水音乐同比增长90.7%至1.2亿。腾讯音乐旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大主要终端渠道。

承压的流量，将会影响腾讯音乐们此前建立的付费墙。

在2025年四季度，腾讯音乐的在线音乐订阅收入同比增长13.2%至45.6亿元。在今年一季度，腾讯音乐相关会员服务收入增速放缓至6.6%。

背后是，汽水音乐更便宜的会员价格。其采用“免费+广告”策略，在汽水音乐APP内，用户每日观看约80秒广告，即可解锁全天免费畅听权益。不仅免费，用户通过听歌、签到、看广告等行为可获取金币，金币可兑换现金。

从会员费用上看，汽水音乐普通会员8元/月，SVIP18元/月。作为对比，QQ音乐豪华绿钻连续包月为18元/月；SVIP连续包月首月特惠22元/月，次月自动续费30元/月。网易云音乐黑胶VIP连续包月价格为15元/月，SVIP连续包月价格为28元/月。

但要看到，在版权上，汽水音乐处于劣势。相比拥有周杰伦、SHE等核心独家艺人资源的腾讯音乐，汽水音乐在经典曲目、头部艺人版权方面仍存在明显差距。

作为应对，字节正在打造自己的“周杰伦”。其正借助抖音的算法推荐与用户创作生态，推动歌曲以BGM 形式快速传播，形成“抖音热歌→汽水音乐完整收听→反向助推全网走红”的新路径。

亦要看到，汽水音乐的崛起并不等于传统版权壁垒完全失效。

QuestMobile 显示，当前月活排名前四的在线音乐平台呈现出清晰的用户分层格局：QQ 音乐与网易云音乐的用户结构更为接近，二者在一二线城市、年轻群体（特别是00后与90后）中渗透率较高，且女性用户占比略高于男性。

其中，网易云音乐的“年轻化”与“高线城市”特征最为突出。相比之下，汽水音乐与酷狗音乐的用户地域分布更为下沉，三线及以下城市用户合计占比均超过 50%。在年龄层上，汽水音乐以90后与80后为主要用户群。汽水音乐是四大平台中唯一男性用户显著多于女性的应用，男性用户占比为63%。

这解释了网易云音乐在汽水的冲击下依旧保持了流量增长，但这无法缓解云音乐的增长焦虑。

5月21日，网易云音乐报收114.000港元/股，跌幅4.04%。同天，腾讯音乐报收35.12港元/股，跌幅2.50%。

宏观

商务部：将扩大优质服务供给 推动服务消费业态融合

5月21日，商务部举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东表示，服务消费的快速发展是多重因素叠加的结果。一方面是市场端有效扩大，居民消费结构从“商品消费为主”转向“商品与服务并重”，老百姓对高品质、多样化的服务消费需求不断释放。另一方面是政策端持续发力，商务部会同相关部门持续完善服务消费“1+N”政策体系，结合“服务消费季”“中华美食荟”活动，打造多元融合消费新场景，让服务消费市场既充满活力又健康有序。

消费人事

茶百道取消监事会

5月21日，茶百道举行股东周年大会，所有决议案均获通过。股东周年大会选举产生第三届董事会，任期三年自2026年5月21日起生效。执行董事包括王霄锟、汪红学、戴利及陈克远；非执行董事为陈达；独立非执行董事包括杨志达、唐勇及程丽。王霄锟连任董事长。公司也宣布取消监事会，相关职责由董事会审核委员会行使。刘洧宏、朱明星及张禹不再担任监事职务，监事会相关制度相应废止。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

5月21日，据农业农村部监测，截至当日14:00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.68元/公斤，较前一日下降。

联合国粮农组织：霍尔木兹海峡持续受阻或致全球粮食价格危机

5月20日，联合国粮食及农业组织警告，若霍尔木兹海峡航运持续受阻而各国政府又未能及时采取行动，全球未来6至12个月内可能面临严重的粮食价格危机。

商务部：中美双方应为双向农产品贸易创造有利条件 推动恢复并不断拓展农产品贸易合作

5月21日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，中美就推动解决双方部分农产品非关税壁垒和市场准入问题达成一系列积极共识，并原则同意将相关产品纳入对等降税框架安排，同时还设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标。双方应为双向农产品贸易创造有利条件，推动恢复并不断拓展农产品领域贸易合作。

食品饮料

燕塘乳业：目前拥有广州旗舰工厂和子公司湛江燕塘两个生产基地

5月20日，燕塘乳业在接受调研者提问时表示，公司目前拥有广州旗舰工厂和子公司湛江燕塘两个生产基地，截至2025年末合计设计产能为31.56万吨/年，2025年实现实际产量18.08万吨。目前，公司以全资子公司揭阳燕塘为投资主体投资建设粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期项目，建成后，不仅丰富液体乳产品生产线，还将新增奶酪、冰淇淋等产品以丰富产品矩阵。

泸州老窖集团等在佛山成立创投合伙企业

企查查APP显示，5月18日，佛山金泸高投创业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额5亿元，经营范围包含创业投资（限投资未上市企业）。企查查股权穿透显示，该企业由泸州老窖集团有限责任公司旗下四川金舵投资有限责任公司等共同出资。

餐饮

霸王茶姬5城9店同步上线冰淇淋

据北京商报消息，5月21日，霸王茶姬宣布“geelato”冰淇淋系列首批门店落地上海、深圳、北京、成都、武汉5座城市，共计9家门店。从选址上看，均在核心商圈与城市地标。

塔斯汀增资至3亿元

天眼查显示，福州塔斯汀餐饮管理有限公司发生工商变更，注册资本由约1.2亿元人民币增至3亿元人民币，增幅约152%。该公司成立于2017年12月，法定代表人为杨兵，经营范围包括餐饮管理、企业管理咨询、企业形象策划、餐饮服务等，由Tasiting (HK) Holdings Limited全资持股。

KPRO肯律轻食第300家落地上海

5月21日，肯德基旗下能量轻食品牌KPRO肯律轻食第300家门店正式落户上海协信星光广场。

电商零售

机构：阿里速卖通居韩国市场跨境电商平台首位

5月21日，韩国移动应用数据分析机构WiseApp Retail数据显示，今年1月至4月，根据银行卡和信用卡的结算数据，阿里速卖通（AliExpress）居韩国市场跨境电商平台首位。

快手电商：大促启动当天单日GMV实现破峰

5月21日，快手电商数据显示，大促启动当天单日GMV实现破峰，刷新去年二季度峰值。重点品类中，大码女装GMV同比增长208%，运动服GMV同比增长90%，防晒类GMV同比增长88%。

阿里股东信释放信号：即时零售已成为淘宝天猫核心战略支柱

据人民财讯消息，5月20日，阿里巴巴集团主席蔡崇信与首席执行官吴泳铭联合发布致股东信。信中称，即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的核心战略支柱。

美团在西藏成立新科技公司

天眼查显示，西藏三快信息科技有限公司成立，法定代表人为沈诗奇，注册资本100万元人民币，经营范围为信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，由美团科技有限公司全资持股。

美团副总裁毛一年：无人机业务未来两至三年有望实现前端规模化盈利

5月21日，据科创板日报消息，美团副总裁、无人机业务负责人毛一年透露，美团无人机业务预计未来两至三年有望实现前端规模化盈利，首款实现盈利的产品或并非国内外卖配送品类，主要原因是外卖赛道市场竞争激烈。目前，美团无人机在医疗配送场景已率先实现阶段性盈利，但尚未形成规模化落地，“后续美团还将持续挖掘多元应用场景拓宽盈利路径。” 截至今日，美团无人机低空配送已经实现了超过90万单的商业化订单，这个数字大概是全球第二。

抖音电商开展盲盒潮玩专项治理

5月20日，据抖音电商消息，平台巡查时发现，个别商家及达人在售卖、推广潮玩盲盒过程中，存在抽取概率不透明、以不确定性方式推广商品等违规行为。上述行为损害了消费者权益，也干扰了商家正常经营秩序。平台将进一步加大治理力度，对违规商家及达人依法依规采取相应处置，包括但不限于：商品封禁、停业整顿、扣除保证金、店铺清退等。

江西第二家山姆会员商店正式落地南昌

据江西晨报，5月20日，南昌高新区与沃尔玛（中国）投资有限公司在深圳成功签约，江西第二家山姆会员商店正式落地南昌高新区。据了解，南昌首家山姆会员店于2017年入驻红谷滩，此次新店落地将使南昌成为江西首个“双山姆”城市。

运动服饰

华孚时尚：公司在新疆布局优质棉田，巩固原料优势

5月20日，华孚时尚在投资者互动平台表示，公司以自有棉田与订单农业相结合的方式，在新疆布局优质棉田，巩固原料优势。棉花具备金融属性，其价格波动较大，受到供需基本面、宏观与政策等多种因素的影响，气候条件只是影响因素之一。公司会积极研判市场行情，规避价格波动带来的风险，确保经营的稳定性和可持续性。

旅游出行

爱彼迎是否可能回归中国本土业务？Airbnb高管回应：不排除但尚无具体时间表

美西时间5月20日，对于未来是否可能回归中国本土业务，Airbnb爱彼迎联合创始人、首席战略官柏思齐（Nathan Blecharczyk）在接受界面新闻记者采访时表示，公司目前的重心依然是快速增长的中国出境游市场，但目前不排除相关可能性，具体形式尚未明确。柏思齐坦言，随着签证政策相关利好，中国作为旅行目的地的潜力巨大，但鉴于中国市场竞争力巨大，爱彼迎在采取任何行动前，都需要审慎评估参与该市场的“正确方式”。当被界面新闻追问内部是否有具体回归目标时间时，他明确表示目前尚无具体的时间表。

刘强东投资1亿元在大连成立游艇公司

天眼查显示，大连探海游艇有限公司成立，法定代表人为张然，注册资本1亿元人民币，经营范围包括娱乐船和运动船制造、船用配套设备制造、船舶销售等。股权穿透显示，该公司由刘强东创立的游艇独立品牌Sea Expandary关联公司深圳市探海游艇产业发展有限公司全资持股。

美妆个护

丽人丽妆：预制菜产品业务占公司整体营收比例极低

5月20日，丽人丽妆在投资者互动平台表示，目前预制菜产品业务占公司整体营业收入的比例极低，对于公司日常经营及整体业绩影响极小。

文娱

流金科技等成立影视传媒新公司

企查查显示，北京钧承视界影视传媒有限公司成立，经营范围包含人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台、人工智能应用软件开发、电影制片等。企查查股权穿透显示，该公司由流金科技等共同持股。

成都出台“哪吒十条”支持数字文创人才

据成都发布官微消息，5月20日，第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会——四川文化和科技产业融合发展招商推介会现场，依托《2026四川文化产业地图》发布契机，《成都市实施“哪吒”行动支持数字文创人才发展的十条政策》正式亮相，标志着成都在推出系统性支持数字文创产业发展的“1+4”政策包基础上，将政策发力点更深、更准地对准了产业发展的核心要素——人才。

体育

中国足协：17人被终身禁止从事任何与足球有关的活动

5月21日，中国足协公布关于足球行业“假赌黑”问题案件的第三批行业处罚名单，对17名从业人员给予终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚，对梅州客家俱乐部追加扣除2026年职业联赛积分6分，并罚款人民币80万元。