21世纪经济报道记者 吴立洋

近年来，中国电动汽车、智能出行产业的高速发展，带动了全球汽车制造供应链重塑。作为全球最大汽车零部件供应商之一，德国工业制造的代表之一——博世集团也深度参与了这一产业变革。

近日，第十届博世中国慈善足球赛在上海江湾体育场举行。作为最早布局中国的德国企业之一，博世多年来在市场、产业链、企业社会责任等多个层面与本土深度连结。2025年，博世中国销售额达1498亿元，成为博世全球最大的单一市场。在中国产业发展快速迭代、AI在工业制造领域应用持续深入的背景下，博世也通过加大本土AI投资、整合全球资源等方式与中国市场加速融合。

为此，21世纪经济报道记者采访博世（中国）投资有限公司总裁徐大全。其在与记者的交流中表示，在集团全球整体承压的背景下，中国市场成为博世最重要的增长支柱，通过与中国产业链在研发效率、快速迭代上深度协同，不仅支撑了博世的本地业绩，也为集团全球转型积累了宝贵经验。

博世（中国）投资有限公司总裁徐大全 受访者供图

以下是完整对话内容：

强化本土产业协同

21世纪经济报道（以下简称“21财经”）：2025年博世工业技术业务实现双位数增长，作为深耕中国工业技术服务多年的外企，博世认为中国工业企业的需求和挑战发生了哪些变化？由此对服务型企业提出了哪些新的要求？

徐大全：当前中国制造业正经历多维度变革：产业结构层面，新兴行业逐步成为核心增长极；技术层面，数字化、智能化、可持续化转型加速新质生产力落地；市场布局层面，海内外市场同步发力推动双循环格局发展。

在这样的产业发展背景下，博世旗下工业技术子公司博世力士乐在中国推行“双元本地化”战略：一方面坚持加码本地化，将全球领先技术“零时差”落户中国生产；另一方面，携手行业先锋，成立小乐系列公司（如Le-HydrauliX /Le-ElectriX /Le-Axis），赋予本地团队更独立的产品开发和运营权限，做到以中国速度服务本土客户。

21财经：博世中国2025年销售额达1498亿元，同比增长4.9%，结合2025年的整体表现，这一成绩的核心支撑是什么？面对中国汽车产业电动化、智能化的快速迭代，博世中国当前在发展中面临的主要挑战有哪些？

徐大全：在集团全球整体承压的背景下，中国市场成为博世最重要的增长支柱。这背后有几个核心支撑：

首先是智能出行业务的稳健表现。公司电驱动系统、底盘控制、动力总成等核心业务受益于中国新能源汽车渗透率的提升，智能驾驶解决方案的本土化落地也带来新增量。

其次是多业务板块的协同发力。工业技术业务在复杂市场环境下实现双位数增长；能源与建筑技术业务则通过收购江森日立家用及轻型商用暖通空调业务，拓展了业务边界。

第三，“在中国，为全球”的战略持续深化。我们与中国产业链在研发效率、快速迭代上深度协同，这不仅推动了本地业绩增长，也为集团全球转型积累了宝贵经验。

当前面临的挑战主要为两点：一是中国市场技术迭代速度、竞争烈度全球领先，要求企业匹配更高的研发投入与产品落地效率；二是伴随中国车企出海，ESG合规、碳排放管理、国际化运营成为需要协同客户共同应对的新课题。博世的战略重点是持续加大在华投入，深化本土创新，并充分整合全球资源与中国产业生态，推动智能出行与制造变革。

21财经：博世此前公布了全球人工智能领域投资计划，公司目前的AI投入聚焦于哪些方面？在中国市场有哪些具体落地成效？

徐大全：博世正持续加大AI领域投入，全球拥有约5000名AI研发人员，计划到2027年底AI领域总投资超25亿欧元，核心聚焦两大方向：将AI嵌入产品、依托AI提升运营与制造效率。

博世将德国、美国、中国列为全球AI研发三大核心市场，当前中国已经成为全球AI发展高地，AI专利储备规模全球领先。博世中国目前已在中央研究院和各事业部业务端汇聚了大量AI研发人才，并在机器人领域开展前沿探索，未来，我们将持续加大在华投资，推动AI在内部管理和核心业务场景中的落地应用。

例如在制造端场景应用方面，中国本土创新已经在反哺博世全球制造网络：博世苏州汽车电子工厂依托AI模型搭建新工业化平台，将质量检测与生产准备周期从数周压缩至1-2周，相关方案已向欧洲、北美工厂推广；无锡动力系统工厂将本土研发的AI光学检测、工艺优化、生成式AI应用于生产优化，部分成果也已输出至海外工厂。

深入开展研发、企业社会责任布局

21财经：博世中国当前在华研发投入布局包含哪些方面，研发成果本土化落地情况如何？在推动技术转化、适配中国市场需求方面，存在哪些需要优化的地方？

徐大全：目前博世中国在华已布局超1万名研发人员，分布于28个研发中心，过去十年累计投资超600亿元，拥有38个生产基地，重点推进智能座舱、智能驾驶的研发产业化，以及电驱动、线控底盘等新能源核心部件的量产布局。

本土落地成果也在加速兑现。今年北京车展上，博世的线控制动与线控转向均宣布在华量产，48伏整车系统解决方案也与本土车企达成合作并推进量产。

值得一提的是，许多中国开发的技术成果正在走向全球——在智能座舱和辅助驾驶领域，博世已累计支持近300款中国品牌车型出海；在电驱动领域，博世的电桥在中国率先开发和投产，相关技术和经验已分享全球，在亚洲、欧洲和美洲等主要市场实现了本地化应用。

21财经：博世中国总部位于上海长宁，在选址层面有何考量？

徐大全：博世中国是2011年迁入长宁的，长宁有三大核心优势支撑了集团总部的业务发展：

首先是区位交通便利，位于核心交通枢纽；其次是营商环境优良，政府响应效率高，对知识产权、企业IP、商业秘密保护力度大；三是依托上海人才高地优势，能够满足研发、管理等岗位的人才需求。

21财经：博世连续多年举办员工慈善足球赛，公司在中国践行企业社会责任有哪些经验？本土化公益项目的筛选标准是什么？

徐大全：博世集团本身95%股权由博世慈善基金会控股，从历史角度看，公益就是企业核心理念之一。

在中国，博世的企业社会责任核心聚焦教育、乡村振兴、环保三大领域。博世在中国各地开展业务的过程中，切身感受到中国发展速度之快，同时也看到一些地区在教育资源、基础设施和环保意识方面仍有较大的需求与潜力。为此，博世中国一方面与公益组织合作伙伴协作，给到当地资金、项目的帮扶，另一方面将博世在国际上推动慈善项目的经验引入中国。