墨西哥污水湧入太平洋 美墨撥4.74億對抗

【新唐人北京時間2024年07月18日訊】美墨邊境除了難民危機，近期，污水問題備受關注。每天，數百萬加侖的未經處理的污水，從墨西哥蒂華納河流入太平洋，甚至影響到對岸的美國加州居民。

萬里無雲的天空下、層層海浪激起的浪花，是不是讓人覺得空氣中也漂浮著大海咸鮮的味道？然而，在加州聖地亞哥的帝國海灘（Imperial Beach）卻並非如此。

帝國海灘附近居民Stephen Bridge：「海灘上惡臭味很重。在我家也能聞到。我就住在海灘對面的街上。」

帝國海灘附近居民Elena Whispell：「我住在海灘對面，我有一個小孫女，不過她來這裡時，我不會讓她到海灘上玩。」

每天，數百萬加侖的生活污水，從墨西哥的蒂華納河（Tijuana River）流入太平洋，這個已經持續了至少數十年的問題，加上兩年前，美國一處污水處理廠因資金不足停運，導致這一情況的惡化。

聖地亞哥帝國海灘市市長Paloma Aguirre：「令人惋惜的是，這裡被評為全美國污染最嚴重的海灘。這就是為什麼我們一直要求州長宣布（環境保護）進入緊急狀態。」

聖地亞哥的帝國海灘更是從2021年9月以來，開始張貼「請勿下水」的警告，導致海灘連年失去夏季旅遊收入。

2022年夏季，美國和墨西哥簽署了一項4.74億美元的跨境協議，以解決導致海水污染的多個問題。這項5年計劃會將聖地亞哥南灣國際污水處理廠的效力增加一倍。

新唐人電視台實習記者懿馨綜合報導

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