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奇亞籽、亞麻籽、藜麥這類「超級食物」近年廣受健康族群青睞，不僅富含膳食纖維與蛋白質，還常被拿來減重、控糖、助排便。不過，吃得健康也要吃得安心。消基會近期實測市售24款相關商品，針對重金屬與農藥殘留進行檢測，結果揭露了一些值得留意的安全議題。以下帶你一次看懂完整檢測結果與選購建議，幫你選得聰明、吃得安心。

超級食物成分營養豐富，但不應過度依賴

近年來，奇亞籽、亞麻籽與藜麥三種食材被視為健康飲食新選擇，更因為其豐富的營養價值而被封為「超級食物」：

奇亞籽：富含蛋白質、膳食纖維、維生素B，有助降低血壓與膽固醇、改善便祕。

亞麻籽：富含Omega-3、維生素E與膳食纖維，被認為有助心血管健康與改善血脂。

藜麥：蛋白質、膳食纖維與抗發炎物質豐富，號稱有助降膽固醇與抗發炎。

雖然它們常被納入健康、減重或抗發炎飲食中，但「超級食物」這個名詞其實不是醫學用語，而是行銷概念。營養師普遍認為，無論再怎麼營養，單一食材都不應過量依賴，飲食均衡才是王道。

食品安全不能忽視：消基會檢測重點

植物在生長過程中可能吸收環境中的重金屬元素，如砷、鉛、鎘與汞。若攝取過多，可能對人體造成神經、腎臟或肝臟損害，甚至誘發癌症。根據食藥署監測報告及歐盟通報，奇亞籽與亞麻籽曾被發現重金屬或農藥殘留，因此消基會在2025年針對24件市售奇亞籽、亞麻籽與藜麥商品進行調查分析。

檢測樣品來源

•共24件樣品，分為三大類：奇亞籽、亞麻籽、藜麥，各8件。

•購買通路涵蓋台北、新北實體店面與網購平臺。

•商品產地橫跨台灣、秘魯、墨西哥、加拿大、印度、美國、中國等地。

檢驗結果重點整理（2025年7月公布）

本次抽驗樣品來自台北市、新北市與網購平台，涵蓋奇亞籽、亞麻籽與藜麥各8件，共24件。結果如下：

📌 包裝標示不合格的項目：

共3件未符合《食品安全衛生管理法》標示規定，如簡體中文標示、無營養標示或標示混淆保存期限，另有1件跨境商品為韓文標示，不適用台灣規範。

⚠ 重金屬檢測：部分產品檢出超標

▪ 奇亞籽（共8件）

•3件檢出砷或鉛，但均低於參考限量（砷 <0.1 mg/kg，鉛 <0.2 mg/kg）

•鎘與汞皆未檢出

▪ 亞麻籽（共8件）

•2件檢出砷，低於0.1 mg/kg標準

•8件全數檢出鎘，其中2件超過《食品中污染物質及毒素衛生標準》限量0.5 mg/kg：

-編號9號「黃金亞麻籽」檢出鎘0.51 mg/kg

-編號12號「亞麻籽」檢出鎘0.66 mg/kg

（ 不過針對9號商品，消基會補充說明：食藥署認為該數值經四捨五入後與限量值相當（至小數點第一位），因此仍視為符合規定。）

▪ 藜麥（共8件）

•2件檢出砷，8件皆檢出鎘，但均低於標準限量（砷1 mg/kg，鎘0.1 mg/kg）

•2件檢出鉛，其中編號19號「帶殼紅藜」為0.21 mg/kg，稍高於0.2 mg/kg標準

（然而，經食藥署說明：該鉛檢出值四捨五入後與限值相當，因此仍屬合格。）

•8件汞皆未檢出

✅ 農藥殘留檢測結果：幾乎全數合格

•24件商品中，僅1件檢出益達胺（為合法用藥），濃度為0.03 ppm，符合國內雜糧類上限0.05 ppm

•其餘23件皆未檢出農藥

食用這些超級食物前，你該知道的事：

奇亞籽

•富含纖維，有助腸道健康，但不可乾吃，遇水膨脹恐導致噎塞，應泡水或混合食物

•過量恐引起腹脹、消化不適

•服用降血壓或降血糖藥物者應先諮詢醫師

亞麻籽

•含天然氰甙，過量可能抑制甲狀腺功能，建議選擇經烘焙處理與研磨型態。

•富含Omega-3，可能影響血液凝固，服用抗凝血劑者請先諮詢醫師

藜麥

•含有天然皂苷，應充分清洗後再烹調

•少數人可能對藜麥蛋白過敏，初次食用要觀察身體反應

關於「超級食物」的迷思

雖然國際上經常提到「Superfood」，但其實這不是科學認證的術語。英國癌症研究協會甚至指出，這只是一種商業行銷手法。歐盟自2007年起就規範，若要宣稱食物具有健康功效，必須有明確醫學依據與實證研究支撐。目前台灣尚未針對「超級食物」有官方定義，建議消費者保持理性、勿過度迷信單一食材。

跨境購物也要看清楚標示

不少網購商品來自海外，可能標示不清，或不符合台灣法規。若無中文標示、產地資訊或有效日期，購買前務必三思，以免影響食品安全或日後求償權益。

消費者選購建議：

1.優先選擇有清楚標示「產地」、「營養資訊」、「製造商」的合格商品。

2.儘量避免來路不明、標示模糊或價格明顯偏低的產品。

3.網購時可查看是否為國內公司代理，避免標示不符或售後困難。

如需本次消基會檢測的完整樣品與詳細數據，可參考消基會官網或食藥署公告。吃得健康不只靠食物本身，更需要聰明選購與正確食用知識。

資料參考來源：消基會，封面及內文圖片來源：shutterstock

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