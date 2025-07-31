在癌症逐漸年輕化、腫瘤同時轉移與多發的情況日益增加下，台中榮總以複合型達文西手術再度突破醫療技術限制，成功幫助多位癌友一次切除多處腫瘤，減少手術次數、縮短住院時間，為癌症患者爭取更高存活率與生活品質。這項手術模式也與國際最新癌症治療趨勢接軌，成為整合式精準醫療的關鍵典範。

自2019年引進第四代達文西 Xi 機器手臂系統以來，台中榮總已累計完成逾 800例大腸直腸手術。這套系統具備高靈活度與穩定性，尤其適用於骨盆腔等狹窄部位，能有效提高手術精準度，降低併發症與復發機率。大腸直腸外科江世偉醫師表示，患者平均住院約 5天，不需鼻胃管與腹腔引流管，大幅提升舒適度與生活品質。

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院方針對 221例達文西Xi手術病人進行 3年以上追蹤，並與 249例腹腔鏡手術進行比較分析，結果顯示達文西組 3年內無病存活率較高（12.6% vs. 15.7%），腫瘤局部復發率也較低（5% vs. 15%），等同有 16位病人免於復發風險。這些成果已獲美國大腸直腸外科醫學會認可，與《JAMA Oncology》研究結果一致。

50歲的病友孫小姐在參加台中榮總四癌篩檢中發現糞便潛血陽性，進一步大腸鏡檢查確診乙狀結腸癌。所幸發現得早，透過達文西機器手臂進行微創切除，術後僅住院4天即順利出院，成功擺脫病灶。

而62歲的吳小姐則是另一種罕見案例。她因腹痛、血便就醫檢查，發現胃、肝與升結腸各有腫瘤，其中肝臟為大腸癌轉移灶，病況已屬第4期。所幸醫療團隊評估可行性後，以複合型達文西手術同時處理三處腫瘤，手術順利，病理證實為高惡性胃腸道基質瘤、大腸原發性癌與肝轉移腫瘤。目前吳小姐恢復良好，持續追蹤治療中。

最特殊的案例莫過於58歲卓先生。他因反覆喉嚨痛就診，竟意外確診舌癌第三期，進一步檢查又發現大腸、左腎與甲狀腺皆有腫瘤。經判斷為罕見的「多重原發性癌症」，亦即四個不同來源的癌症同時發生，而非癌症轉移所致。卓先生於今年四月、七月分別接受兩次複合型達文西手術，成功切除大腸、腎臟與甲狀腺腫瘤，病理顯示為第一至第二期癌症，治療效果良好。根據國際研究，罹患四種原發性癌症的機率小於 0.1%，極為罕見。

台中榮總大腸直腸外科林俊余醫師指出，多重原發性癌症與癌前病變體質、基因遺傳與環境污染等因素有關。病友卓先生表示，只要積極面對、妥善治療，仍能恢復正常生活。他本人也以行動證明，術後積極戒菸、天天游泳、維持作息，展現對生命的堅持。

大腸直腸外科林志安醫師補充，大腸直腸癌常轉移至肝臟、胃、小腸與生殖系統等器官，傳統需分次手術。透過複合型達文西手術，醫師可於一次手術中同步清除多處病灶，並配合個人化的化療、放療與標靶治療，提升第四期患者 5年存活率至 50%。整體而言，此技術不僅降低手術風險，也讓病人有更多生機。

根據衛福部最新統計，大腸癌已連年高居國人癌症發生率第二位，年新增病例超過 1.7萬人，平均每 32分鐘就有 1人確診。大多數初期患者並無明顯症狀，容易被忽略。危險因子包括年過 50歲、多息肉病史、代謝症候群、抽菸、喝酒、肥胖與低纖維飲食等。台中榮總也呼籲民眾，應定期進行糞便潛血與大腸鏡檢查，特別是45歲以上及有家族史者。