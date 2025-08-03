丹娜絲颱風登陸嘉義布袋造成嚴重災情，其中布袋鎮新塭滯洪池有數百片光電板被吹翻毀損。(圖為網友魏英斌空拍圖) 圖：翻攝自魏英斌臉書專頁

前氣象局長鄭明典日前在臉書發文，感嘆全台「廢棄光電板太多了」，質疑處理成本過高且追蹤機制不夠完善。引來現任環境部長彭啟明親自在留言區回應，指出每片光電板都有序號做追蹤。

鄭明典在貼文中附上一張來自環境部的「廢太陽光電板回收清除處理體系」圖。 圖：翻攝自 FB

鄭明典的貼文中，附上一張來自環境部的「廢太陽光電板回收清除處理體系」圖示。他寫道，「感覺處理成本太高，如果沒有有效的追蹤機制，應該就會有人發明簡易的處理方式處理掉。」

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貼文一出，引發不少網友共鳴與討論，不乏留言質疑：「這些板子真的是無害的嗎？」「如果就這樣堆在海邊，誰還敢吃魚？」

彭啟明指出每片光電板都有序號做追蹤。 圖：翻攝自 FB

彭啟明親自在留言區回應，指出每片光電板都有序號，可清楚追蹤來源與流向，且依法規定由設置業者負責清運與後續處理。鄭明典也回覆質疑道：「業者和清除機構之間有可能產生『斷點』」。網友也疑惑，序號看起來是貼上去，而非烙印在機殼表面，「去除不難吧」、「撕掉就不用負責了吧」。

光電板屬於「事業廢棄物」而非「有害廢棄物」，其中主要材質如玻璃、鋁框與電池板等多為可回收資源，也經檢驗證明未對水質造成污染。

環保署也建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」，要求業者登錄設備編號、施工紀錄與處理負責單位，並預收回收基金，以利未來廢棄後的回收與稽查。若有業者違法棄置，則可依《廢棄物清理法》處最高300萬元罰鍰。