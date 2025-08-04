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（中央社記者張榮祥台南4日電）走進道路如同棋盤的台南市新吉工業區，路旁廠房好似積木，從外觀很難找出差別，精奕興業公司就是其一，但不同的是，這家專業束帶傳產已踏入AI領域，幾近完成智慧化轉型，並繳出減碳逾百噸成績單。

在台南眾多科學園區、科技園區及工業區中，新吉工業區算是一位「新人」，2015年開發動工招商，2018年全區道路完工啟用，標榜是全國第一個污水零排放工業區，園區產業以低污染及低耗水為限，食品、成衣及服飾、塑膠製品外的製造業，不得產生製程廢水。

1981年創立、以高度自動化專業生產束帶及配件零件的精奕興業，2019年在擴廠需求及重視環境保護原則下，從台南市仁德區遷往新吉工業區，廠區有4棟建築，生產線在其中2棟，中央供料系統位於嶄新亮麗的辦公大樓，就在擺滿樣品、證書、獎牌的會議室下方。

颱風丹娜絲7月上旬重創台南後，天際重現藍天白雲，乾淨如常的精奕興業廠區，1輛貨櫃車停在辦公大樓前等待出貨，中央供料系統上方兩面大螢幕顯示各方數據，因通風設備良好、隔音效果佳，幾乎無法聽到走道兩旁機具傳動聲，也未明顯感受悶熱，和一般傳統產業廠房大不相同。

多年努力獲獎無數 朝綠色永續目標邁進

國家磐石獎、綠色小巨人獎、鄧白氏獎、IATF-16949、ISO-9001、ISO-14001、ISO-45001、碳足跡、碳盤查等認證，都是精奕興業多年努力取得的成就，年營業額也達到新台幣10億元，但這間擁有130名員工的傳產，仍未停下腳步，正踏上AI領域路途中，也朝向綠色永續目標邁進。

2020年對精奕興業來說是時間轉折點，也是智慧化起點，目的是解決人力短缺、維持品質穩定及響應低碳轉型，尤其是當前美國關稅衝擊，更面臨不可預期的未來，牽涉到匯率、原物料價格及市場需求等變因，這對9成產品外銷超過80個國家的精奕興業來說，是不可避免或忽視的課題。

精奕興業體認在全球製造業朝向智慧化、數位化持續轉型時代浪潮中，企業競爭力關鍵已不再僅止於價格與產能，更取決於流程效率、數據應用與品質控管的整合能力，且隨著訂單多樣化，產品精度要求提升，及全球市場「準時交付」、「客製化生產」期待提高，半自動生產模式已無法滿足快速應變與高彈性需求。

此外，傳統人工巡檢與紙本紀錄方式，在管理效率與資訊即時性存在明顯瓶頸。每當機台異常或品質偏差發生時，需仰賴操作員通報與主管決策，反應時間過長，容易造成產能損失，也增加生產成本。

因此，精奕興業決定導入SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition，監控與資料採集系統），透過設備聯網與數據平台，邁向全廠智慧製造，實時蒐集運轉狀態、溫度、壓力、轉速等生產設備訊號數據，集中顯示於監控平台，再透過歷史資料儲存、異常預警與圖形化分析，協助管理者即時掌握工廠全貌。

一般來說，傳產踏進智慧領域，內部或多或少會出現阻力，但精奕興業總經理鄭鴻輝說，精奕興業沒有這方面問題，前期準備感測設備升級、整合及員工訓練，以達到稼動率提升、減少原物料量浪費及實現少量多樣生產等效益。

精奕興業已踏入AI領域，副董事長吳榮鋒（右）、總經理鄭鴻輝（左）介紹精奕興業產製各項產品。中央社記者張榮祥台南攝 114年8月4日

技術門檻高 以智慧化保持優勢

在智慧化數年過程中，精奕興業已在製程粉碎設備、冷卻循環系統、封口設備等節能10%（減碳25噸）至30%（減碳100噸），且改善中央供料系統、減少資料浪費耗損及提升整廠運轉效率，現階段則是讓智慧化系統架設更完備。

精奕興業預定2026年底完成建構機聯網。在SCADA導入成功後，智慧工廠建設著重於導入AI預測維護模型，推動MES（製造執行系統）整合，實現數位雙生模擬，向供應鏈夥伴開放SCADA資料共享介面，強化和上游材料供應商、下游客戶資訊協作，提升整體供應鏈反應速度與透明度。

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不過，以科技應對生產挑戰，勢必引來同業仿效及削價競爭，鄭鴻輝表示，精奕興業技術門檻高，同業即使部分仿效仍難以競爭，雖然價格競爭依舊存在，但公司仍可以智慧化保持優勢，何況智慧化系統的建置，目的就是要避免同業削價競爭，只有強化自身產品品質、自動設備及管理，才能優於同業而立足。

當然，全球市場競爭是不可預期的，鄭鴻輝認為精奕興業自然得面臨國際競爭及美中貿易戰，尤以美洲市場更是精奕興業非常重要的國外指標市場，美國關稅衝擊、國際匯率變動及地緣政治競爭不確定性等，都是未來必須因應的挑戰。（編輯：黃名璽）1140804