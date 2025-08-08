資深記者鍾志鵬 / 嘉義阿里山報導

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自玉山國家公園管理處、記者鍾志鵬攝影）

8月8日是父親節，動物界中也有深刻的父愛。在阿里山密林深處，雄性阿里山山椒魚會扛起孵卵責任，萬一固定在水裡岩石上的卵串掉下來，山椒魚爸爸會把卵串掛在頭上避免小寶貝被水流沖走，像極了甜甜圈吉祥物波堤獅，超可愛。

阿里山上最深情的父愛！牠不是玩偶，是每天戴著「甜甜圈」的超級老爸

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自《山椒魚來了》電影預告）

阿里山山椒魚（Hynobius arisanensis）。體型不大，全長約10公分，顏色深褐或暗紅，低調潛伏在濕冷溪流旁的石塊或腐木下。牠臺灣特有的兩棲動物，在生態學上扮演重要角色，更以可愛令人驚豔的「甜甜圈護卵方式」感動研究者與自然愛好者的心，見證生命奇蹟。

甜甜圈奇景：雄性阿里山山椒魚的守護本能

最動人的畫面，發生在繁殖季節。與多數兩棲類動物不同，阿里山山椒魚的雄性會主動護卵，而這個行為竟出現了奇特又可愛的畫面。當卵串脫落、無法固定時，雄性山椒魚會將整串卵「掛」在自己的脖子上，就像戴了一圈透明的「甜甜圈」頸圈。這並非可愛的裝飾，而是一種深具智慧與本能的保護策略。牠們用身體溫度與行動守護這些新生命，防止卵被掠食者吃掉或被溪流沖走。

玉山國家公園管理處邦卡兒．海放南副處長表示，這樣的護卵行為，在自然界極為罕見，堪稱山椒魚家族的育兒典範。為什麼會這樣，只有上帝知道。這不僅是生態行為的驚奇觀察，扶養下一代，父愛超越物種。

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自玉山國家公園管理處）

阿里山山椒魚是台灣特有種：分布廣但極為脆弱

阿里山山椒魚是小鯢科的珍貴成員，僅分布於台灣中南部高山地區，橫跨阿里山、玉山、中央山脈至北大武山一帶，海拔多在1,800至3,600公尺之間。這裡氣候寒冷潮濕，適合牠們夜行覓食，捕捉像蚯蚓、步行蟲、鼠婦等小型無脊椎動物。

然而，儘管牠們曾經遍布山野，如今卻因棲地破壞、氣候變遷、溪流水質污染等威脅，被列為台灣第二級保育類動物，也是IUCN（國際自然保育聯盟）紅皮書上的「易危」物種。每一隻阿里山山椒魚的存續，都彷彿是大自然對人類的一次試煉與提醒。

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自《山椒魚來了》電影預告）

別讓阿里山山椒魚成為記憶中的傳說

相信任何人看到阿里山山椒魚爸爸，那圈掛在牠脖子上的「甜甜圈」，都會馬上感到非常可愛。這不是玩偶裝飾，也不是自然異象，而是生命的延續與一份溫柔的責任。阿里山山椒魚，用行動詮釋「不離不棄」的父愛。讓我們一起守護牠們的家園，守護臺灣這片充滿奇蹟的高山生態。

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自《山椒魚來了》電影預告）

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自玉山國家公園管理處）

網友全哭了！阿里山山椒魚爸爸「頭掛甜甜圈卵串」是最深的父愛告白。（圖／翻攝自《山椒魚來了》電影預告）

