法國數十億歐元規模的礦泉水產業，如今正因氣候變遷，外加環境影響爭議而備受關注。如今該國媒體最關注的核心焦點：在全世界擁有高知名度的品牌沛綠雅（Perrier），旗下產品是否還能繼續自稱「天然礦泉水」？

​BBC引述法國《世界報》（Le Monde）調查報導指出，包含沛綠雅在內、不少礦泉水業者因為水質受污染，加上該國近年因氣候變遷引發長時間乾旱，為了確保產品「品質優良」，竟然私下悄悄使用非法過濾系統。《世界報》甚至在自家報導內說了重話，指責這是工業詐欺與政府共謀，至於針對沛綠雅礦泉水的官方調查裁決，預計會在未來幾個月內出爐。

水文專家哈齊札（Emma Haziza）表示，過去大品牌的商業模式很成功，但在全球氣候變遷下幾乎不可能繼續維持下去，「當這些跨國品牌開始覺得，他們必須動手處理水質，這代表他們知道、品質出了不小問題。」

根據歐盟（EU）現有規定，所謂的「天然礦泉水」、必須是從地下水源到瓶裝過程中，保持原樣且未經改變，這也是為什麼價格遠高於自來水的真正原因。

然而，《世界報》與法國廣播電台2024年聯合擴大調查發現，法國國內市場上，至少有1/3比例的礦泉水，曾違規經過紫外線、碳濾器或超細微濾網處理。雖然這種行為並不會引發公共衛生危機，畢竟處理過的水、當然可以安全飲用，但這些企業一旦承認或被抓包使用過濾，他們長時間經營的品牌形象，恐怕將面臨沉重打擊，甚至可能有崩潰可能。

礦泉水一定百分之百天然嗎？（示意圖／取自pixabay）

更複雜的是，Perrier母公司雀巢（Nestle）與馬克宏政府，則被媒體指責掩蓋污染報告，甚至偷偷修改規則，允許沛綠雅能繼續使用微濾系統，參議院隨後主動界下調查，要確認政府是否採取「刻意隱瞞」策略。巴黎當局已向歐盟執委會發出請求，要對方協助裁定「天然礦泉水」可接受的微濾程度。

事實上，今年稍早雀巢執行長弗雷謝（Laurent Freixe）才在參議院聽證會，公開承認Perrier生產線，確實曾使用「違規方法」處理礦泉水產品，並透露政府的水文報告曾建議，不應繼續給予沛綠雅「天然礦泉水」資格。這也意味著，這個擁有160年歷史的知名品牌，很可能在本次調查後、首次失去這個重要標籤。

哈齊札則指出，沛綠雅如今最大的問題點，與其水源地理位置有關，它並非來自偏遠山區，而是位於地中海沿岸平原，介於法國尼姆（Nîmes）與蒙彼利埃（Montpellier）之間一處深層含水層。但此區域不只人口稠密、農業密集、氣候炎熱，打從2017年起連年出現乾旱，導致深層含水層也開始受到污染，甚至嚴重存水減少。

法國知名礦泉水品牌沛綠雅，如今面臨「天然礦泉水」保衛戰。（翻攝自官方粉專）

如今地表與深層含水層已連通，一旦出現暴雨、引發洪水後，會將大量農藥與人類廢棄物帶入深層；同時長期乾旱與過度抽取地下水，也讓水量減少、污染濃度進而提高，「但這不會只有Perrier面臨問題，相似情況也將陸續發生在其他品牌身上。」

沛綠雅2024年曾因傳出污染，一口氣回收銷毀300萬瓶礦泉水，但公司對外堅稱，自家水源純淨、礦物質成分穩定，強調抽水深度達130公尺，天然水源有多層石灰岩保護。

成立於1898年的沛綠雅，由一位醫生路易・沛綠雅（Louis Perrier）收購經營，隨後因為礦泉水有療效的傳聞擴散，在20世紀初進入英國，甚至成為英王御用礦泉水，1908年英法博覽會成功打響名氣，讓沛綠雅在大英帝國範圍內非常受歡迎，水產品也一直流行到今天。

沛綠雅對於進行過濾的行為，主張現有歐盟法規「並未明文禁止」微濾，爭議是在於多細的過濾，才算改變水質。他們已經停止0.2微米超細微濾，至於能否使用和巴黎當局協議的0.45微米系統，就得看歐盟方面如何認定。

有趣的是，除了銷售傳統商品純礦泉水，Perrier也推出新品牌Maison Perrier，主打能量飲料與風味飲料，成功創造亮眼銷售額度，而且由於不標榜「天然礦泉水」頭銜，其水質可自由進行過濾處理。

