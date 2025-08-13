財經中心／師瑞德報導

美國接連推出對等關稅與半導體高關稅政策，推動台灣製造業分散供應鏈風險，尋找美國境內及鄰近市場的新據點，以維持國際競爭力與客戶訂單穩定。安侯建業分析，選對州別可有效降低稅務與法律成本。（圖／翻攝自川普臉書）

隨著美國相繼祭出對等關稅 20%、半導體關稅 100%，台灣廠商赴美設廠的動能快速升溫。美國幅員遼闊，各州在招商引資、產業補貼及稅務優惠上的態度差異極大。對企業而言，「赴美投資」只是第一步，更關鍵的是在哪個州註冊、落腳與營運。安侯建業指出，台灣人最熟悉的兩個州，莫過於以公司法制與判例制度聞名的德拉瓦州，以及近年積極推動法制改革、經濟實力強勁的德州。兩者各有特點，若企業未事先算好牌、精打細算地評估法律、稅務與產業配套，一旦選錯落腳地，即便花大成本轉移到美國，也可能陷入不適合自身發展的局面，導致投資報酬打折甚至蒙受損失。

以下是：「台商美國落腳關鍵十問」

1、為什麼美國關稅政策會推動台商設廠？

2、德州與德拉瓦在法律制度上有何差異？

3、兩州的稅務制度有什麼不同？

4、德州免州稅對投資成本影響多大？

5、德拉瓦公司法有什麼優勢與限制？

6、美國商業法庭與衡平法院的差異？

7、德州的產業聚落形成原因？

8、台商在德州與墨西哥雙軌布局的優勢？

9、當地經濟與就業市場受到哪些影響？

10、未來德州台商版圖擴張的趨勢與風險？

德拉瓦州優勢鬆動 德州公司治理環境崛起

長期以來，德拉瓦州（Delaware）因擁有專責處理公司法爭議的衡平法院、累積豐富的商業判例，以及不採陪審團制度的審理機制，被譽為「世界公司首都」，吸引高達66%的美國財富500強企業登記設立於此。然而，KPMG安侯建業稅務投資部會計師丁英泰指出，德拉瓦雖然判例基礎扎實，但仍可能因解釋空間廣泛而帶來法律適用的不確定性。

2018年，美國某知名電動車製造商通過高達560億美元的執行長股票選擇權薪酬案，卻被德拉瓦衡平法院認定存在程序瑕疵與決策獨立性不足而判決無效。即使股東會後續重新通過該案，法院仍駁回請求，顯示即便在德拉瓦設立公司，也無法完全避免司法風險。

相較之下，德州（Texas） 近年積極優化公司法制環境。2023年成立「商業法庭」，並於2024年9月正式運作，由具商法專業背景的法官主審、排除陪審團制度，顯著提升審理專業性與效率。2025年5月通過的 「SB 29 號法案」，更提高股東對公司經營階層提告的門檻，並在董事善意且符合法令與公司章程的前提下提供免責保障。這些改革顯示德州正全力營造穩定、安全的公司治理環境，降低管理階層的潛在訴訟風險。

稅務制度差異 德州免州企業所得稅具吸引力

稅務環境同樣是企業設立據點時的核心考量。德拉瓦州對未在該州營運的企業免徵企業所得稅與總收入稅，但會課徵依資本規模計算的特許稅（franchise tax），年額介於175美元至25萬美元之間。這項制度長期吸引跨國企業在德拉瓦設立控股公司。

德州則完全不課徵州企業所得稅，而是針對扣除特定項目後的淨收入（margin）課徵特許稅。近期，台灣政府更與德州洽談免州稅優惠，爭取台商在德州投資可完全免除州稅負擔，並已獲得州長正面回應與州眾議院通過，目前正待州參議院審議通過。

KPMG 稅務投資部執行副總廖月波提醒，企業在選擇設立地時，不應僅看單一稅種，而應綜合評估公司治理架構、稅務制度、潛在法律風險及長期營運穩定性。對不同產業而言，德拉瓦與德州各有優劣，須依企業特性與市場需求做出決策。

美國關稅政策成推動力 德州與墨西哥雙軌布局

國發會主委劉鏡清分析，在美國關稅政策生效後，預期台灣大型製造業將加快布局美國，特別集中在德州與墨西哥。德州能直接服務美國本土市場，而墨西哥則受惠於美墨加協定（USMCA），能在維持關稅優惠的同時進入北美市場。

經濟部長郭智輝指出，為因應關稅衝擊，經濟部計畫在德州設立貿易投資中心，並與美方討論建立科技產業園區，採「以大帶小」模式，協助中小企業與大型企業共同進軍美國市場，降低單獨投資的風險與成本。

半導體與AI伺服器產業聚落快速成形

近五年，多家台灣關鍵企業已選擇德州作為美國投資的核心據點，涵蓋半導體、AI 伺服器、電子零組件等領域：

半導體材料：環球晶（6488）在德州謝爾曼建設全美首座量產 12 吋矽晶圓廠，並獲美國《晶片法案》4 億美元補助。該廠將直接供應距離不到 1 公里的德州儀器（TI）新建 12 吋晶圓廠，形成「產地直送」的供應鏈模式。

AI伺服器製造：鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）等均在德州或美墨邊境布局，以就近供應美國雲端運算與 AI 應用市場。

傳產與能源巨頭：台塑、南亞、中油、長榮海運、陽明海運、東元電機等亦在德州長期投資，覆蓋石化、能源、運輸與重工等產業。

地方經濟與就業市場同步成長

德州的製造業擴張已顯著帶動地方經濟活絡。例如在謝爾曼市，環球晶與德州儀器新廠的施工高峰期每天吸引超過1,000名工人進場，周邊星巴克、牛排館、漢堡店、超市等商業設施相繼開業。當地居民指出，一年前幾乎沒有這些新餐廳，如今主幹道沿線已形成全新商業帶，顯示半導體投資對地區經濟的連鎖帶動效應。

政策與產業的雙向推力 德州成製造回流核心熱區

德州吸引力的形成，來自政策與產業的雙重驅動。一方面，美國《晶片法案》、《削減通膨法案》提供地方補貼與研發資源；另一方面，德州擁有完善的電力基礎設施、高階技術人才儲備，以及豐沛可引進的移工資源，使其在成本與效率之間取得良好平衡。

中經院副院長王健全指出，能赴美設廠的企業多半符合四大條件：高毛利率以應對美國高生產成本、高自動化程度以緩解缺工、具產業群聚效應，以及獲國際客戶強烈要求。半導體、高階伺服器及高階工具機等產業最符合這些條件，因此成為布局主力。

展望：德州台商版圖持續擴張

隨著美國高關稅政策與地緣政治不確定性持續存在，德州有望在未來數年吸引更多台灣製造業進駐。若免州稅優惠正式生效，將進一步降低台商投資門檻，加速產業聚落成形。同時，環球晶、德州儀器及多家伺服器代工廠的量產，將強化德州在全球供應鏈中的地位，並對台美經貿關係形成長期正面影響。

從能源與畜牧大州到美國製造回流核心熱區，德州的角色正快速轉型，而台灣企業的深度參與，正是推動這場轉型的重要力量之一。

地理小教室：德克薩斯州跟德拉瓦州都是德州？？

不是喔！雖然中文名字都有「德」，但 德克薩斯州（Texas） 和 德拉瓦州（Delaware） 完全是兩個不同的州：

德克薩斯州（Texas）：簡稱「德州」，位於美國南部，面積全美第二大，首府：奧斯汀（Austin），代表印象：牛仔、石油、科技產業（奧斯汀近年成為科技新城）

德拉瓦州（Delaware）：不會叫「德州」，一般直接叫「德拉瓦」，位於美國東岸東北部，是美國面積第二小的州，首府：多佛（Dover），代表印象：公司註冊天堂（法律和稅制寬鬆，很多跨國企業在此註冊）

所以，只有 Texas 才是「德州」，Delaware 就是「德拉瓦州」。

