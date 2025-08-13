記者鄭玉如／台北報導

營養功能醫學醫師劉博仁提醒，大型掠食魚類的汞含量高，長期食用恐致汞中毒，影響神經、腎臟、免疫與心血管健康。（圖／PIXABAY）

魚類的營養價值豐富，還是優質蛋白質來源，不過營養功能醫學醫師劉博仁提醒，若喜歡吃大型魚，小心體內汞累積，根據數據顯示，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚的汞含量最高。而汞中毒危害嚴重，恐破壞神經系統、腎臟、免疫力及心血管。

劉博仁在臉書粉專指出，他在門診經常幫患者檢查血液中的重金屬濃度，包括汞（Mercury）與鉛（Lead）。還曾遇一名女子愛吃鮪魚與鯊魚，檢測結果顯示其汞濃度高於安全標準。根據美國FDA與EPA最新監測報告及全球研究數據集（涵蓋1995–2022年全球海鮮甲基汞濃度）顯示，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚汞含量最高。

劉博仁列出大型魚類汞含量清單，非常高汞（>0.9 ppm）的魚類，分別是「劍魚、鯊魚、旗魚、方頭魚（油魚，長得像鱈魚）、馬鮫魚」，而高汞（0.3–0.9 ppm）則有「大目鮪、黃鰭鮪、長鰭鮪、智利海鱸」，低汞（<0.1 ppm）包含「鮭魚、秋刀魚、鯖花魚、鱈魚、鯡魚、沙丁魚、吳郭魚」。

劉博仁提醒，慢性汞中毒常來自飲食（尤其大型掠食魚）、牙科汞合金及環境污染。主要影響器官有「神經系統」，會出現手抖、記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩、視聽覺障礙，還會傷害「腎臟」，造成腎功能下降、蛋白尿，除此之外，也會使免疫力下降、自體免疫疾病風險增加，增加高血壓、心血管疾病風險，甚至影響胎兒腦部與神經發育，可能造成智力與動作障礙。

劉博仁建議，平時可透過飲食代謝與排出汞，多攝取「含硫食物」如大蒜、洋蔥、韭菜、西蘭花、抱子甘藍；「海藻類」包括小球藻、螺旋藻；「高抗氧化水果」可選擇莓果、奇異果、柑橘；「含硒食物」如巴西堅果、沙丁魚、雞蛋；「膳食纖維」可選擇燕麥、豆類、地瓜、深綠蔬菜，另外，多流汗與補水，加速部分汞從汗液與尿液排出。

