國民黨推出南方四賤客版的核三公投宣傳片，超多彩蛋讓網友笑翻和大推。（圖片來源／擷自國民黨影片）

總統賴清德昨日一席核三延役公投「不是公投能夠解決」，但他會去投不同意票，引發藍白跳腳，民眾黨主席黃國昌批評，這是邏輯錯亂到無以復加，國民黨主席朱立倫則稱，賴清德就是個獨裁者。國民黨今（14）日也推出南方四賤客版的核三公投宣傳片，納 入「萊爾校長」（Liar，騙子）等角色，超多彩蛋讓網友笑翻和大推。

賴清德昨日在民進黨中常會表示，面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，「安全是科學問題，不是公投能夠解決」，這樣的公投，根本無法確認人民願意承擔多少風險，所以「823公投我會去投票，我們一起投下不同意票。」

這番談話引爆在野黨怒火，黃國昌痛批，如果不是公投能夠解決，那賴清德是去投心酸的嗎？賴過去曾參加的「核四公投 第三次千里苦行」，行動宗旨就是核四興建與否應舉行公民投票。

「正是因為賴清德政府不負責任的能源政策，供電不穩對民生及產業造成重大衝擊，讓台灣瀕臨危機邊緣，所以才需要訴諸公投。」黃國昌強調，不是賴清德說了就算，還是說賴肖想獨裁到連民進黨的公投神主牌都可以拋棄？

黃國昌、朱立倫同批獨裁，公投宣傳片黃仁勳、童子賢都入鏡

朱立倫也說「賴清德總統又創造新的名詞」，賴總統曾說台灣不是票多的贏，現在又說「不是公投可以決定的」，意思是賴就是個獨裁者。

朱立倫呼籲，大家一定要在8月23日於7個立委選區反惡罷，共同阻擋賴清德的獨裁；同時全國民眾投下公投票，讓賴清德知道真正的民意是什麼？「不是任何事情他說了算，是票多的說了算、是民眾說的算。」

國民黨也同步推出支持核三延役公投宣傳片，在短短1分鐘內暗藏超多彩蛋，劇情超展開，大酸賴清德是「萊爾」校長，開著納粹鷹徽、團結十講標語的校車。

車上載著口齒不清、柱著枴杖應為民進黨立法院黨團總召柯建銘、以及說英力、穿皮衣，神似輝達執行長黃仁勳，和說著國語的和碩董事長童子賢。

賴清德表示，核電不是公投能夠解決的，引發藍白兩黨主席批獨裁。（圖片來源／擷自國民黨）

結果有車上乘客告訴「萊爾」走錯「726公路」，整個大罷免大迷路，「萊爾」回稱，那是大家「智商不足。」那位乘客說再這要唱歌囉，竟馬上被鳴笛的警車給帶走。

青鳥爭鳴一路相隨，郭智輝快樂在一起網友怒

而傑森（與黃仁勳英文名相同）建議，學校的電腦教室應該用核能，神似童子賢的角色稱，非核違反世界潮流且污染嚴重，但「萊爾」強調「非核家園」是當年招生賣點，堅持不改變。

最後，在傑森提議下表決，即便投票結果反核與擁核票數為1：2，「萊爾」還是說太好了，「那就是我贏了」。

結果留下驚訝的兩人，「萊爾」開走校車說，不是表決多數贏就可以，「不是這樣唷」，車上載著是柯建銘，還有造型如八炯、閩南狼、手拿保養品別上金腰帶的王義川等罷團要角。

宣傳片中青鳥爭鳴一路相隨，同時還有污染區的蟾蜍，笑點十足，讓網友大推國民黨終於年輕化，跟上時代。

不過，另外有一件讓人笑不出來的事，就是經濟部長郭智輝被爆料，美國宣布台灣關稅當天，出席一場名稱叫「當我們快樂在一起」的宴會，郭則回應是受邀出席，在寒暄後即離開，但引爆網友怒火延燒。

藍營立委吳宗憲指出，全台產業及民眾已是食不下嚥、夜不能寐，而我們的高官們卻可以把酒言歡、樂不思蜀，最讓人質疑的是共同出席的現任監察委員趙永清、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠，現在是連避嫌都不演？

(原始連結)

更多信傳媒報導

政院追加預算返還地方補助款 卓榮泰與盧秀燕數度針鋒相對

藥品輸美關稅250%》藥價也是問題...立委籲正視供應韌性與健保藥價惡性循環

財報重災區》匯損衝擊 工具機廠第2季本業獲利被吃掉 又面臨關稅困境