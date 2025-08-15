請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）旨在制定全球第一份具法律約束力的塑膠污染防制條約的談判，今天進入延長加時階段，會議決定延至隔日繼續進行。

綜合路透社與法新社報導，各國原定在聯合國日內瓦總部舉行的最後一天談判中，試圖彌合對未來限制措施嚴格程度的分歧。

但在預定會議結束時間僅剩30分鐘時，國際談判委員會（International Negotiating Committee）主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）向與會代表表示，談判將持續到明天。

瓦迪維索在宣布休會前說：「由於我修訂草案的磋商仍在進行中，本次全體會議延續，將於2025年8月15日再度召開，時間將另行宣布。」

國際談判委員會是由聯合國環境大會（UNEA）於2022年成立的一個組織，其任務是制定一項具有法律約束力的全球條約，以解決塑膠污染問題。

塑膠污染問題無所不在，微塑膠已在最高的山峰、最深的海溝中被發現，且幾乎遍布人體每個部位。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）說法，若照當前趨勢發展不加以干預，以化石燃料為基礎的塑膠年產量到2060年將增加近3倍，達到12億公噸，而廢棄物將超過10億噸，進一步使海洋窒息、危害健康，並加劇氣候變遷。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）說法，若照當前趨勢發展不加以干預，以化石燃料為基礎的塑膠年產量到2060年將來到近3倍，達到12億公噸，而廢棄物將超過10億噸，進一步使海洋窒息、危害健康，並加劇氣候變遷。

對於草案中有關塑膠污染完整生命週期（從聚合物生產到廢棄物處置）及健康危害的關鍵條款被完全刪除，巴拿馬、肯亞、英國和歐洲聯盟（EU）等國家感到不滿。

產油國反對限制以石油、煤炭與天然氣生產的原生塑料，另一些國家則要求加以限制，並對塑膠製品及有害化學物質實施更嚴格管制。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐盟環境專員羅斯沃爾（Jessika Roswall）說，一份「軟弱、僵化的協議對任何人都沒有好處」。

她透過聲明表示：「一項涵蓋塑料完整生命週期、並能隨著科學發展而不斷改進的條約是至關重要的一步…接下來的幾個小時將證明我們能否掌握時機。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140815