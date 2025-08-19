【健康醫療網／記者趙正瑋報導】台灣氣候潮濕、多雨且夏季常有颱風，導致蔬菜供應量及價格波動明顯。當市場蔬菜價格居高不下時，民眾可選擇替代性的健康食材，以確保日常營養攝取不受影響。營養師陳冠蓉表示，這時菇類蔬菜與芽苗蔬菜就成為理想的選項，不僅價格相對穩定，還能提供豐富的營養成分，有助於維持身體健康。

菇類蔬菜多樣 且料理方便

菇類蔬菜種類繁多，包括香菇、金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、秀珍菇及黑木耳等，在市場上都容易取得。陳冠蓉營養師指出，這類食材烹調方式多元，不論是簡單乾煎，或是與米飯結合製成百菇炊飯，都能兼顧美味與營養。菇類不僅能增添菜餚風味，還能成為日常飲食中重要的健康食材。

菇類含多醣體 有助免疫調節

菇類的營養核心之一是多醣體。陳冠蓉營養師提到，這類成分被研究證實具有提升免疫力的作用，並對於抗腫瘤與抗發炎有潛在益處。多醣體能幫助身體抵禦外來病原，維持免疫系統平衡，對於現代人長期承受壓力與環境污染的情況，具有實質保護力。

維生素D與膳食纖維 有助控制體重

乾香菇經陽光曝曬後，能成為天然維生素D的重要來源，有助於促進鈣質吸收與骨骼健康。此外，陳冠蓉營養師補充，菇類富含膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助排便順暢，並延長飽足感。對於需要體重控制的人而言，菇類因低熱量、高纖維而特別受到推薦。

芽苗蔬菜食用方便 營養密度極高

陳冠蓉營養師表示，芽苗蔬菜包括青花椰苗、蘿蔔嬰、蕎麥苗與紫高麗菜苗等，具有營養集中與食用方便的特點。僅需清洗乾淨即可食用，可搭配綠拿鐵、燒肉丼飯、優格盅或涼麵，也能在泡麵中加入，提升整體營養價值。芽苗蔬菜因口感清爽，適合作為日常飲食的補充來源。

植化素與抗氧化成分豐富 維持心血管健康

芽苗蔬菜最大的營養亮點是高含量的植化素，其中青花椰苗富含蘿蔔硫素，具強效抗氧化與抗發炎能力，對於降低癌症風險也有助益。陳冠蓉營養師指出，除了蘿蔔硫素，芽苗同時含有豐富的維生素C、E與K，有助於膠原蛋白生成、皮膚修復及維持心血管健康。

葉酸與酵素 支持細胞功能

芽苗蔬菜富含葉酸，對於細胞分裂與修復過程至關重要，尤其對孕婦而言是不可或缺的營養素。同時，陳冠蓉營養師提到，芽苗中存在的活性酵素能促進消化及養分吸收，幫助食物中的營養成分更有效地被身體利用，對腸胃功能也有一定助益。

礦物質含量 有助骨骼健康

陳冠蓉營養師提醒，芽苗蔬菜還提供鈣與鎂等礦物質，這些元素對維持骨骼強度與神經系統運作具有關鍵作用。鈣質有助於骨骼密度的維持，而鎂則能平衡神經興奮與放鬆，兩者對於中老年人尤為重要。攝取芽苗可作為日常均衡飲食的輔助來源。

芽苗營養密度 高於成熟蔬菜

青花椰苗的蘿蔔硫素含量是成熟青花椰的20至50倍，顯示芽苗在發芽初期就累積了大量植化素與維生素。陳冠蓉營養師表示，這意味著少量的芽苗即可提供極高營養價值，是提升飲食營養密度的有效方法。

產量與價格穩定 適合日常飲食

陳冠蓉營養師指出，芽苗多在室內環境栽種，不受天氣影響，因此供應與價格相對穩定。對家庭飲食而言，不僅能降低食材成本波動帶來的影響，更能在颱風或蔬菜供應不足時，成為維持營養的可靠來源。綜合來看，菇類與芽苗蔬菜皆兼具營養價值、價格合理及取得便利，是日常飲食中值得重視的健康選擇。

